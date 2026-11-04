Pionierstädte im Dialog: Gemeinsam Klimaneutralität gestalten

Wien (OTS) -

Wie gelingt die Transformation zur klimaneutralen Stadt? Beim Dialogforum der Mission „Klimaneutrale Stadt“ am 3. und 4. November 2026 in Villach und in Klagenfurt tauschten sich Vertreterinnen und Vertreter österreichischer Pionierstädte über konkrete Lösungen, Erfahrungen aus laufenden und bereits umgesetzten Projekten und nächste Schritte für mehr Lebensqualität und Nachhaltigkeit aus. Unter dem Motto „Gemeinsam gestalten wir den Wandel“ standen wirksame Veränderungsprozesse und das Lernen voneinander im Mittelpunkt. Als Ehrengäste nahmen Sarah Katholnig, 1. Vizebürgermeisterin und Georg Wuzella, Magistratsdirektor der Stadt Villach sowie Christian Scheider, Bürgermeister und Isabella Jandl, Magistratsdirektorin der Stadt Klagenfurt, teil.

Bundesminister Peter Hanke: „Die Transformation zur Klimaneutralität entscheidet sich vor Ort in unseren Städten und Gemeinden. Die Pionierstädte zeigen, wie Forschung, innovative Lösungen und Zusammenarbeit konkrete Veränderungen ermöglichen. Das Dialogforum in Kärnten ermöglicht es, konkretes Wissen zu teilen, voneinander zu lernen und gemeinsam neue Lösungen zu entwickeln.“

Transformation statt Stillstand

In ihrer Keynote „Transformation statt Stillstand – Was Kommunen für einen wirksamen Veränderungsprozess brauchen“ zeigte Katharina Schätz, Expertin für nachhaltige Transformation und Klimaresilienz aus Deutschland, zentrale Voraussetzungen für einen erfolgreichen Wandel auf. Im anschließenden Programm boten Austauschformate und Workshops Raum, Erfahrungen aus der kommunalen Praxis zu teilen und neue Lösungswege zu diskutieren.

Bernd Vogl, Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds: „Klimaneutrale Städte entstehen nicht von heute auf morgen. Es braucht engagierte Kommunen, tragfähige Strukturen und den Mut, neue Wege zu gehen. Mit der “Mission Pionierstadt“‘ unterstützen wir gemeinsam mit dem BMIMI die österreichischen Pionierstädte dabei, innovative Lösungen in die Umsetzung zu bringen.“

Das Dialogforum in Villach ist Teil eines zweitägigen Formats: Am heutigen 4. November wird der Austausch in Klagenfurt mit der Veranstaltung „(Pionier-)Stadt-Land-Bund im Dialog“ fortgesetzt. Dabei stehen die Zusammenarbeit zwischen Städten, Ländern und Bund sowie die Frage im Mittelpunkt, wie Investitionen und Verantwortlichkeiten für die urbane Transformation besser aufeinander abgestimmt werden können.

Über die Mission „Klimaneutrale Stadt“

Mit der Mission „Klimaneutrale Stadt“ unterstützen das BMIMI und der Klima- und Energiefonds in Summe 48 Pionierstädte aus allen Bundesländern, die gemeinsam rund 40% der österreichischen Bevölkerung repräsentieren. Diese Städte erarbeiten Klimaneutralitätsfahrpläne mit Strategien und Maßnahmen für die Energie- und Mobilitätswende sowie die Kreislaufwirtschaft. Groß-, Mittel- und Kleinstädte wirken im Netzwerk zusammen, tauschen Wissen und Erfahrungen aus und nutzen nationale wie europäische Förderangebote optimal. So entstehen Synergien, die den Weg zur Klimaneutralität beschleunigen und Österreichs Städte zu Weggefährten und Wegbereitern einer klimaneutralen Zukunft machen. In die Umsetzung gehen diese Fahrpläne nun im Rahmen von Öffentlich-Öffentlichen-Partnerschaften (ÖÖK). Diese bestehen derzeit zwischen 13 Klein und Mittelstädten und dem Klima- und Energiefonds und mit 10 Großstädten und dem BMIMI. Noch 2026 werden weitere Klein- und Mittelstadt-ÖÖKs entstehen und ab 2027 wird es ein weiteres, dreijähriges ÖÖK-Angebot für Großstädte zum Thema Klimawandelanpassung geben.

Weitere Informationen:

Mission „Klimaneutrale Stadt“

Website „Orte von Morgen“ – eine Plattform für Städte, Regionen und Gemeinden zum Thema Energie- und Mobilitätswende, Klimaschutz und Klimawandelanpassung.