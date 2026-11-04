  • 04.11.2026, 13:44:32
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  • OTS0143

FPÖ: Große Trauer um Norbert Nemeth

Wien (OTS) - 

Mit großer Bestürzung hat der Freiheitliche Parlamentsklub heute vom völlig überraschenden und unerwarteten Ableben seines stellvertretenden Klubobmanns und langjährigen Klubdirektors NAbg. Parlamentsrat Mag. Norbert Nemeth erfahren. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl sind in diesen schweren Stunden bei allen Hinterbliebenen. Norbert Nemeth war bis zuletzt eine der tragenden Persönlichkeiten der freiheitlichen Bewegung und hatte jahrzehntelang maßgeblichen Anteil an der programmatischen und inhaltlichen Entwicklung unserer Gesinnungsgemeinschaft.

Die Nachricht von seinem plötzlichen Tod trifft die gesamte freiheitliche Familie mit voller Wucht. Unter Achtung der Privatsphäre der Hinterbliebenen bitten wir um Verständnis dafür, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine darüber hinaus gehende Stellungnahme abgeben können.

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Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

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