Kärnten: Winterurlaub von seiner sonnigsten und familiärsten Seite

Wien (OTS) -

Kärnten startet an diesem Wochenende mit dem Opening am Mölltaler Gletscher in die Wintersaison – mit neuen Liftanlagen, Infrastruktur-Investitionen und Angeboten für Familien, Einsteiger und Wiedereinsteiger. „Kärnten bietet beste Voraussetzungen für einen gelungenen Winterurlaub: viele Sonnenstunden, südliches Lebensgefühl, bestens präparierte Skipisten und familiäre Gastgeber, bei denen sich Groß und Klein wohlfühlen. Und wenn die Skier einmal Pause machen, warten Winterwanderungen mit Seeblick, verschneite Berglandschaften, Rodelbahnen und regionale Kulinarik darauf, entdeckt zu werden“, sagt Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

53 Millionen Euro für moderne Skigebiete

Für den Winter 2026/27 investieren Kärntens Seilbahnen 53 Millionen Euro in Beschneiung, Pistenpräparierung, Energieeffizienz und neue Anlagen: die Kanzelbahn II auf der Gerlitzen Alpe, den erneuerten Engländerlift samt neuem „WinterWonderLand“ mit Schneerutschen und Iglus auf der Turracher Höhe und die Tressdorfer Almbahn am Nassfeld. „Mit der neuen Tressdorfer Almbahn, einer 6er-Sesselbahn mit Sitzheizung und Wetterschutz, bieten wir unseren Gästen zusätzlichen Komfort im Winter- und Sommerbetrieb. Ein weiteres Highlight ist die 20 Hektar große Young Stars Area mit sechs Förderbändern, Wellen und Schneetunneln, die Kindern einen spielerischen Einstieg ins Schneeerlebnis ermöglicht“, sagt Roland Sint, Geschäftsführer der NLW Tourismus Marketing GmbH.

Skifahren lernen: Neue Zielgruppen gewinnen

„Skifahren lernen in 3 Tagen – garantiert!“ heißt das Angebot der Kärnten Werbung und der Kärntner Skischulen für Anfänger ab 14 Jahren und Wiedereinsteiger: 240 Euro inklusive kompletter Ausrüstung. Kärntens Werbebotschafter und „Skikaiser“ Franz Klammer ist es ein Anliegen, Menschen für den Skisport zu begeistern: „Für mich gehört Skifahren einfach zum Winter dazu. Ich bringe gerade meinen Enkeln das Skifahren bei und hab eine Riesenfreude dabei. Schön, dass es in Kärnten so gute Angebote dafür gibt.“

Mit dem Kärntner Skipass stehen 31 Skigebiete in Kärnten und Osttirol mit insgesamt 845 Pistenkilometern und 262 Liftanlagen zur Verfügung. Ergänzend bietet die Winter Kärnten Card vom 2. November 2026 bis 2. April 2027 freien Eintritt zu 43 Ausflugszielen, darunter Bergbahnen, Thermen und Museen.

Wintererlebnisse über die Piste hinaus

Auch abseits der Skipisten bietet Kärnten vielfältige Wintererlebnisse. Unter dem Motto „Auszeit auf kärntnerisch“ stehen achtsame Naturerlebnisse, Bewegung und Entspannung im Mittelpunkt. Die Adventzeit lädt mit stimmungsvollen Märkten an Seen, in historischen Altstädten und in den Bergen zu einem Aufenthalt ein. Regionales Handwerk, kulinarische Spezialitäten und Musik prägen das Angebot, das sich auch gut mit einer Bahnanreise verbinden lässt. Neu am Nassfeld ist „ADVENTO“: Der grenzüberschreitende Advent-Wanderweg führt ab 5. Dezember 2026 durch die winterliche Berglandschaft zwischen Österreich und Italien.

Einen zusätzlichen Vorteil bietet die Gästefreifahrt seit 1. November 2026: Übernachtungsgäste bekommen eine Gästekarte und können Bus- und Bahnverbindungen in Kärnten ohne zusätzliches Ticket nutzen. Auch Mikro-ÖV-Angebote, darunter Skibusse, sind großteils inkludiert.

Alle Neuerungen, Investitionen und Highlights der Wintersaison 2026/27 im Überblick: Alle Details zur Wintersaison 2026/27.