FPÖ – Kaniak: „Impfen in Apotheken: Ein richtiger Schritt, aber zu wenig umfassend“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak bezeichnete die Ankündigung der Bundesregierung, Impfungen in Apotheken zu ermöglichen, als einen „Schritt in die richtige Richtung“, der jedoch in seiner Umsetzung „völlig unzureichend“ sei: „Wenn das der große Wurf in der groß angekündigten Gesundheitsreform sein soll, ist das eindeutig zu wenig.“

„Wir Freiheitliche fordern seit Jahren, dass die Berufskompetenzen erweitert und das Impfangebot durch die Apotheken niederschwellig zu gestalten ist. Es ist positiv, dass die Regierungsparteien einen Teil dieses Vorschlags nun aufgreifen, doch die angekündigte Umsetzung ist enttäuschend.“ Für den freiheitlichen Gesundheitssprecher ist die limitierte Auswahl an Impfungen nicht nachvollziehbar: „Die Beschränkung auf nur drei Impfstoffe ist nicht nachvollziehbar. Gerade bei der saisonalen Grippe-Impfung, die jedes Jahr aufs Neue ansteht, wäre eine einfache Verfügbarkeit in Apotheken eine enorme Erleichterung für die Bevölkerung und eine Entlastung für die Arztpraxen. Der vorliegende Plan wirkt eher wie ein zögerlicher Versuch als eine durchdachte Strategie zur Stärkung der Vorsorgemedizin.“

Kaniak betonte, dass diese Maßnahme die grundlegenden Herausforderungen im Gesundheitssystem nicht löse. „Diese Maßnahme allein löst die großen strukturellen Probleme in unserem Gesundheitssystem nicht. Wir haben einen wachsenden Mangel an Hausärzten, überlastete Ambulanzen und lange Wartezeiten. Anstatt das System grundlegend zu reformieren und die Berufskompetenzen der Apotheker weiter auszubauen, präsentiert die Regierung eine isolierte Einzelmaßnahme. Dieser neue Flicken im Fleckerlteppich ist zu wenig, um die Versorgung nachhaltig zu sichern.“

„Wir fordern eine rasche und unbürokratische Ausweitung der Berufskompetenzen für Apotheker und eine Erweiterung des Impfangebotes in Apotheken auf alle gängigen Standardimpfungen. Zu den auszubauenden Befugnissen gehören erweiterte Notfallkompetenzen, Prävention, Impfberatung, Medikationsmanagement und die Betreuung chronisch Kranker. Die Bevölkerung verdient sich eine moderne und bürgernahe Gesundheitsversorgung, die nicht auf die lange Bank geschoben wird. Dafür braucht es endlich den politischen Willen zu einem echten Systemwechsel im Gesundheitssystem“, stellte Kaniak abschließend klar.