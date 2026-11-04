PVÖ-Gerstorfer: „Ohne unsere Pensionist*innen wäre Österreich um Milliarden ärmer!“

Wien (OTS) -

„Unsere Pensionistinnen und Pensionisten sind keine Belastung für die Gesellschaft – sie sind eine ihrer tragenden Säulen!“ Das betont Birgit Gerstorfer, Präsidentin des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ), anlässlich des Internationalen Tages des Freiwilligenmanagements am 5. November. Rund 3,7 Millionen Menschen engagieren sich in Österreich freiwillig und leisten gemeinsam etwa 22 Millionen unbezahlte Arbeitsstunden pro Woche. Menschen ab 60 Jahren investieren dafür durchschnittlich mehr als sieben Stunden wöchentlich. „Das ist eine gewaltige Leistung im Milliardenwert, von der unsere gesamte Gesellschaft profitiert. Ohne den Einsatz der älteren Generation wären viele soziale Angebote schlicht nicht möglich!“, so Gerstorfer. ****

„Rund 15.000 Ehrenamtliche sind das Herz und die Seele des PVÖ!“

Ein besonderes Dankeschön richtet Gerstorfer an die rund 15.000 ehrenamtlichen Funktionärinnen und Funktionäre des PVÖ: „Sie organisieren Ausflüge, Sport- und Kulturangebote, helfen bei Problemen, schaffen Begegnungen und halten das Vereinsleben am Laufen. Sie machen den PVÖ zu dem, was er ist: eine starke Interessenvertretung, ein verlässlicher Partner und für viele ältere Menschen ein zweites Zuhause!“

Der Pensionistenverband Österreichs ist weit mehr als eine Interessenvertretung. Er ermöglicht Gemeinschaft, Lebensfreude, Bewegung und gesellschaftliche Teilhabe bis ins hohe Alter. „Unsere Ehrenamtlichen sind der Motor dieser Gemeinschaft. Ohne sie wäre der PVÖ nicht der PVÖ!“

„Wer sich engagiert, bleibt länger fit!“

Freiwilligenarbeit nützt nicht nur der Gesellschaft, sondern auch den Engagierten selbst. „Wer gebraucht wird, bleibt aktiv, knüpft Kontakte und erlebt Sinn und Freude. Das Ehrenamt wirkt der Einsamkeit entgegen, hält geistig und körperlich in Schwung und gibt dem Leben auch nach dem Berufsleben eine wichtige Aufgabe“, unterstreicht Gerstorfer.

PVÖ fordert: „Ehrenamt braucht mehr als Applaus!“

Der Pensionistenverband Österreichs fordert bessere Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement. Unternehmen sollen Beschäftigte durch bezahlte Freistellungen unterstützen. Gleichzeitig braucht es mehr öffentliche Förderung für Weiterbildung, Versicherungsschutz und die professionelle Koordination ehrenamtlicher Arbeit.

„Freiwilligenarbeit passiert nicht von allein. Dahinter stehen Menschen, die Verantwortung übernehmen, organisieren und andere begeistern. Wer so viel für unsere Gesellschaft leistet, verdient nicht nur Dankesworte, sondern echte Unterstützung!“, so Gerstorfer abschließend. (Schluss)