Lindinger: Freiwilliges Engagement ist unverzichtbar

Wien (OTS) -

“Was Österreich stark macht, ist die Bereitschaft so vieler Menschen, Verantwortung zu übernehmen und sich für andere einzusetzen. Freiwilliges Engagement ist eine tragende Säule unserer Gesellschaft. Fast die Hälfte der Bevölkerung ab 15 Jahren engagiert sich laut Statistik Austria freiwillig. Dahinter stehen Millionen Stunden, die Menschen neben Beruf, Familie und persönlichen Verpflichtungen für die Gemeinschaft aufbringen”, betont ÖVP-Freiwilligensprecher Klaus Lindinger anlässlich des morgigen Tages des Freiwilligenmanagements.

“Eine lebendige Demokratie lebt von der Mitwirkung ihrer Bürgerinnen und Bürger. Ob im Verein, bei der Feuerwehr, im Rettungswesen, im sozialen Bereich oder in der Nachbarschaftshilfe: Freiwillige leisten weit mehr als einen wertvollen Beitrag. Sie halten unsere Gemeinschaft lebendig, bringen Menschen zusammen, helfen in schwierigen Situationen und sorgen dafür, dass vieles funktioniert, was ohne ihren Einsatz nicht möglich wäre”, so Lindinger.

Umso wichtiger ist es, freiwilliges Engagement nicht nur wertzuschätzen, sondern auch durch gute Rahmenbedingungen zu unterstützen. Als konkretes Beispiel verweist Lindinger auf die geplante deutliche Vereinfachung bei der Anschaffung neuer NoVA-pflichtiger Feuerwehrfahrzeuge, die am Donnerstag im Budgetausschuss auf der Tagesordnung steht: “Unsere Feuerwehren leisten Tag für Tag unverzichtbare Arbeit für die Sicherheit der Bevölkerung. Es ist daher richtig, sie auch bei der Anschaffung dringend benötigter Einsatzfahrzeuge bestmöglich zu unterstützen und unnötige bürokratische Hürden abzubauen. Wer freiwilliges Engagement stärken will, muss den Ehrenamtlichen die Arbeit erleichtern.”

“Mein aufrichtiger Dank gilt allen, die sich tagtäglich für andere stark machen. Sie zeigen, was gelebter Zusammenhalt bedeutet”, so Lindinger abschließend. (Schluss)