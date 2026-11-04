Inflation – SPÖ-Finanzsprecher Krainer: Österreichs Inflation deutlich unter dem Durchschnitt der Eurozone

Wien (OTS) -

Heute hat die Statistik Austria ihre Schnellschätzung für die Inflation (VPI) im Oktober veröffentlicht. Die Preise sind demnach im Vergleich zum Oktober des Vorjahrs um 3,6 Prozent gestiegen. Der Kampf gegen die Teuerung ist und bleibt für SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer eine der wichtigsten Aufgaben der Regierung. Dass die Politik einen Unterschied macht, zeigt der europäische Vergleich. Wie schon in den Monaten davor ist die Inflation in Österreich (HVPI 3,5 Prozent) deutlich geringer als im Durchschnitt der Eurostaaten (HVPI 4,0 Prozent). „Österreich war unter der Vorgängerregierung das Land mit der höchsten Inflation in Westeuropa. Heute gehören wir in der Eurozone zu den Ländern mit der niedrigsten Inflation“, so Krainer. ****

Dazu die Daten der EU-Statistikbehörde Eurostat für den Oktober: Der Wert ist der EU-weit harmonisierte Verbraucherpreisindex HVPI und weicht wegen einer etwas unterschiedlichen Gewichtung einzelner Waren im Warenkorb etwas vom VPI ab. Der HVPI liegt in Österreich bei 3,5 Prozent für den Oktober. Der Durchschnitt der Eurostaaten liegt bei 4,0 Prozent. Von den 21 Euro-Ländern haben 14 eine höhere Inflationsrate als Österreich.

Die Maßnahmen der Regierung – Spritpreisbremse, Mietpreisbremse, Strom-Sozialtarif, Industriestrompreis, Halbierung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel u.v.m. – haben die Inflationsrate signifikant gedämpft, und zwar – nach einer Berechnung der AK vom Oktober – um 0,6 bis 0,7 Prozentpunkte. Während ein Drittel der Inflation „direkt auf das Konto von FPÖ-Freund Trump geht“, erläutert Krainer.

SERVICE – Link zu den Daten von Eurostat – HVPI im Oktober: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-04112026-ap

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