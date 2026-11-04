NEOS zu Impfen in Apotheken: Wichtiger erster Schritt für einfacheren Zugang zu Impfungen

Wien (OTS) -

„Wer sich impfen lassen möchte, soll das möglichst einfach und unkompliziert machen können. Mit dem Impfen in Apotheken bauen wir unnötige Hürden ab und bringen die Gesundheitsvorsorge näher zu den Menschen. Das ist eine immense Erleichterung für die Österreicherinnen und Österreicher und ein wichtiger Schritt hin zu einem modernen und effizienten Gesundheitssystem, das das Wohl der Patientinnen und Patienten im Fokus hat. Damit wird eine langjährige Forderung von uns NEOS endlich umgesetzt“, sagt NEOS-Gesundheitssprecher Christoph Pramhofer.

Für Pramhofer ist aber klar, dass das nur der Anfang sein kann: „Die Reform schafft erstmals den rechtlichen Rahmen für Impfungen in Apotheken und ermöglicht es, das Angebot künftig auszuweiten. Diesen Spielraum müssen wir nutzen. Unser Ziel ist, dass möglichst rasch weitere Impfungen dazukommen – allen voran die Grippeimpfung.“

Gerade für ältere Menschen und andere vulnerable Gruppen sei ein einfacher Zugang zur Grippeimpfung besonders wichtig. „Die Grippeimpfung schützt vor schweren Krankheitsverläufen und kann Leben retten. Deshalb werden wir NEOS uns dafür einsetzen, dass in weiterer Folge auch in Apotheken gegen Influenza geimpft werden kann“, betont Pramhofer.

„Mit der Reform ist ein wichtiger Grundstein gelegt. Jetzt geht es darum, das Angebot Schritt für Schritt auszubauen. Denn jede Hürde weniger beim Impfen ist ein Gewinn für die Gesundheitsvorsorge in Österreich“, so Pramhofer.