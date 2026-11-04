NEOS zu US-Midterms: Kickls Freunde werden reihenweise abgewählt

Wien (OTS) -

„Kickls Freunde verlieren eine Wahl nach der anderen. Egal ob in Ungarn, Serbien oder jetzt in den USA – die Vorbilder und Verbündeten der FPÖ werden reihenweise abgewählt, weil die Menschen genug von den falschen Versprechen, den Fake News, der Spaltung und der Putin-Freundschaft haben. Während sich also mittlerweile sogar die Amerikanerinnen und Amerikaner von Donald Trump abwenden, bleiben die Trump-Superfans der FPÖ ihrem Freund Donald weiter treu. Die Blauen tolerieren damit auch hohe Spritpreise, sie bejubeln jenen Präsidenten, der Frieden predigt aber Krieg führt und sie stärken lieber ihren Freunden über dem Atlantik den Rücken, anstatt für ein starkes Österreich in einem souveränen und selbstbewussten Europa einzutreten“, sagt NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos angesichts der klaren Absage an die Trump-Politik bei den Midterm-Wahlen in den USA.

Bei aller Freude über dieses Zeichen einer lebendigen Demokratie in vielen Teilen der Welt hätten die letzten Jahre aber unmissverständlich gezeigt, dass das gemeinsame Europa gestärkt werden muss, so Hoyos: „Wir haben in den vergangenen Jahren schmerzhaft gelernt, dass wir uns nicht darauf verlassen dürfen, dass andere für unsere Sicherheit, unseren Wohlstand und unsere Werte einstehen. Politische Mehrheiten in Washington können sich ändern, die österreichischen und europäischen Interessen bleiben. Deshalb muss Europa stärker und souverän werden – in der Verteidigung, in der Wirtschaft, bei Energie und bei der Technologie. Dafür darf sich Europa weder von außen noch von innen auseinanderdividieren lassen. Wer Europa spaltet, schwächt uns alle.“