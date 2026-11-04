Lopatka/Mandl: Neue Chancen in den transatlantischen Beziehungen

Brüssel (OTS) -

Die ÖVP-Europaabgeordneten Reinhold Lopatka und Lukas Mandl begrüßen den Wahlausgang in den USA. “Die deutliche Mehrheit hat das System Trump in den USA abgewählt. Die Ablehnung der sprunghaften Politik des US-Präsidenten ist noch eindeutiger als erwartet. Das bietet neue Chancen für Europa in den so wichtigen transatlantischen Beziehungen, die wirtschaftlich und sicherheitspolitisch weiterhin eine große Bedeutung haben. Wir stehen bereit für eine konstruktive Zusammenarbeit mit der US-Administration zum beiderseitigen Vorteil”, sagt Reinhold Lopatka, ÖVP-Delegationsleiter im Europaparlament.

Lukas Mandl, unter anderem Leiter der EVP-Fraktion im Entwicklungshilfe-Ausschuss und der überparteilichen Abraham-Akkorde-Gruppe im Europaparlament, betont: "Auch wenn der Präsident in den transatlantischen und internationalen Beziehungen weiterhin das Sagen hat, kommen das Budget und die politische Stimmung aus den beiden parlamentarischen Kammern. Es gab auch bisher viel Gutes in der Zusammenarbeit mit sowohl demokratischen als auch republikanischen Kollegen. Darauf können wir jetzt umso mehr aufbauen. Gerade in der Entwicklungszusammenarbeit könnten die EU und die USA gemeinsam viel mehr erreichen.“ (Schluss)