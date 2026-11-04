  • 04.11.2026, 10:17:03
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AVISO: Montag, 9. November – Große Protest- und Solidaritätskundgebung vor dem Ardo-Werk

Wien (OTS) - 

Seit Ende September steht fest, dass Ardo sein Werk in Groß-Enzersdorf schließen will. Rund 240 Beschäftigte sollen dadurch ihren Arbeitsplatz verlieren.

Die Verhandlungen über einen Sozialplan laufen, eine Einigung gibt es bisher jedoch nicht. Darüber hinaus steht eine wichtige regionale Wertschöpfungskette auf dem Spiel. Gemüse aus dem Marchfeld wird in Österreich verarbeitet und für den heimischen Markt aufbereitet.

Von der Schließung sind damit die Ardo-Produktionsmitarbeiter:innen und auch die landwirtschaftlichen Betriebe mit ihren Beschäftigten betroffen.

Um den Druck auf das Unternehmen zu erhöhen, rufen die Gewerkschaften PRO-GE und GPA gemeinsam mit dem Betriebsrat zu einer großen Protest- und Solidaritätskundgebung vor dem Ardo-Werk auf.

Zeit: Montag, 9. November 2026, 08:00 Uhr
Ort: Ardo-Werk, Marchfeldstraße 2, 2301 Groß Enzersdorf

Es sprechen Reinhold Binder (Bundesvorsitzender Gewerkschaft PRO-GE), Barbara Teiber (Bundesvorsitzende Gewerkschaft GPA), Markus Wieser (Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich), Dietmar Breiner (Vorsitzender des Arbeiterbetriebsrats bei Ardo) sowie Vertreter:innen des Landes Niederösterreich und der Bauernschaft.

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Gewerkschaft GPA - Öffentlichkeitsarbeit
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