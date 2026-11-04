GBV Zahl des Monats Oktober: 95

Wien (OTS) -

95 % der Mietverträge von gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBVs) sind unbefristet, während nur mehr 23 % der neuen privaten Mietverträge unbefristet sind (Mikrozensus 2025). Unbefristete Mietverträge schaffen Sicherheit und Perspektiven. Wer langfristig in seiner Wohnung bleiben kann, hat eine verlässliche Grundlage für die finanzielle Planung. Unbefristete Mietverträge geben Bewohnerinnen und Bewohnern aber auch die Gewissheit, dauerhaft in ihrem Zuhause bleiben zu können.



GBVs, kurz für Gemeinnützige Bauvereinigungen, sind Österreichs erste Adresse für leistbares Wohnen. Mit rund 173 gemeinnützigen Wohnbauträgern, über 1.000.000 zur Verfügung gestellten Wohnungen und über 2.000.000 Bewohnerinnen und Bewohnern leisten sie Tag für Tag einen wesentlichen Beitrag dafür, dass Wohnen in Österreich in Summe leistbar ist und leistbar bleibt. So ist man auch Vorbild für ganz Europa.