FPÖ – Schuh zu fataler Karner-Bilanz 2026: „Auf einen abgeschobenen Syrer kommen 55 neue Asylanträge von Syrern!"

Wien (OTS) -

Eine verheerende Bilanz über die schöngeredete Abschiebestatistik von ÖVP-Innenminister Gerhard Karner für das bisherige Jahr 2026 zieht FPÖ-NAbg. Harald Schuh. „Die Realität ist: Auf einen abgeschobenen Syrer kommen 55 neue Asylanträge von Syrern. Dieses verkehrte Verhältnis gefährdet die Sicherheit und den sozialen Frieden in unserer Heimat weiterhin massiv“, so Schuh. Von Jänner bis September 2026 stehen 107 Abschiebungen von afghanischen (72) und syrischen (35) Staatsangehörigen insgesamt 3.623 neuen Asylanträgen aus ebendiesen Ländern (Afghanistan: 1.682, Syrien: 1.941) gegenüber, wie die Asylstatistiken des BMI und des BFA offenlegen.

Schuh verweist zudem auf die Entwicklung des Zuwanderungssaldos bei Afghanen, der laut dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) nur in den Jahren 2018 und 2019 negativ war. „Diesen Trend unter dem damaligen Innenminister Herbert Kickl, nämlich dass mehr Afghanen aus- als eingereist sind, konnte Karner nicht aufrechterhalten. Im Gegenteil: Seit Karners Amtsantritt im Dezember 2021 wurden bis September 2026 sage und schreibe 260.859 Asylanträge in Österreich gestellt. Während die ÖVP von einer ‚Asylbremse‘ schwadroniert, geht der Netto-Zuzug weiter, den man mit schönen Worten zu kaschieren versucht“, kritisiert Schuh die Schönfärberei der ÖVP-Spitzen in diesem Zusammenhang.

Angesichts dieser katastrophalen Bilanz fordert die FPÖ einmal mehr: „Ein echter Asylstopp ist unumgänglich. Solange diese Bundesregierung im Amt ist, wird die Zuwanderung in unser Sozialsystem ungebremst weitergehen. Nur eine freiheitlich geführte neue Regierung kann diesem Asyl-Chaos ein Ende setzen“, so Schuh abschließend.

SERVICE - Die verwendeten Quellen:

BMI, Asylstatistik September 2026, Abschnitt 1.3 (Asylanträge nach Staatsangehörigkeit und Monat; vorläufige Zahlen): https://www.bmi.gv.at/301/statistiken/files/2026/asylstatistik-september_2026.pdf

BMI/BFA, Detail-Statistik – Kennzahlen BFA, 1.–3. Quartal 2026, Abschnitte 8.1–8.3: https://www.bmi.gv.at/301/statistiken/files/2026/detail-statistik-kennzahlen-bfa-1-3-quartal-2026.pdf

ÖIF: Integration in Zahlen: Afghanische Bevölkerung in Österreich: https://www.integrationsfonds.at/fileadmin/user_upload/OEIF_Factsheet_Afghanistan.pdf