Samariterbund und Österreichische Post starten wieder Weihnachtsaktion für Kinder in Armut

Wien (OTS) -

Jedes fünfte Kind in Österreich ist armutsgefährdet. In vielen Familien reicht das Geld kaum für die alltäglichen Ausgaben – für Weihnachtsgeschenke bleibt da oft nichts übrig. Dabei ist es gerade für Kinder, die in Armut leben, etwas Besonderes, unter dem Christbaum ein Päckchen auszupacken und zu spüren: Auch an mich hat jemand gedacht. Genau hier setzt die gemeinsame Weihnachtsaktion „Spielen Sie Christkind!“ an, zu der der Samariterbund und die Österreichische Post auch heuer wieder aufrufen.

„Mit jedem einzelnen Päckchen tragen wir dazu bei, dass auch Kinder, die in Armut leben, ein schönes Weihnachtsfest erleben können“, sagt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Samariterbundes. „Ein herzliches Dankeschön an alle, die uns dabei unterstützen. Kein Kind sollte auf die kleinen Glücksmomente zu Weihnachten verzichten müssen, nur weil das Geld zu Hause knapp ist.“

Aus vielen kleinen Packerln wird etwas Großes

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 22.000 Geschenke gesammelt und in ganz Österreich verteilt. Auch 2026 wird das #TeamChristkind in der Vorweihnachtszeit vom Bodensee bis zum Neusiedler See unterwegs sein: Die Österreichische Post übernimmt wieder den kostenlosen Versand, während haupt- und ehrenamtliche Samariter:innen sowie die Samariterjugend dafür sorgen, dass die Geschenke genau dort ankommen, wo sie besonders viel Freude machen.

„Manchmal braucht es nicht viel, um einem Kind eine große Freude zu machen. Mit einem Geschenk können wir gemeinsam dazu beitragen, dass Weihnachten auch für jene Kinder ein besonderer Moment wird, deren Familien es derzeit nicht leicht haben. Die Österreichische Post unterstützt diese Initiative des Samariterbundes bereits seit über einem Jahrzehnt mit großer Überzeugung. Auch heuer bringen wir die Geschenke wieder kostenlos auf den Weg und leisten damit unseren Beitrag, damit sie rechtzeitig dort ankommen, wo sie Freude schenken“, erklärt Walter Oblin, Generaldirektor der Österreichischen Post.

Gratis-Versand mit der Post

So einfach funktioniert „Spielen Sie Christkind“:

Ein Geschenk im Wert von rund 20 bis 40 Euro besorgen und weihnachtlich verpacken.

Für den Versand das Päckchen gemeinsam mit einem kurzen Info-Zettel (z. B. Altersangabe) in eine neutrale Verpackung geben.

Auf das Paket gut sichtbar „#TeamChristkind“ schreiben oder ein Gratis-Versandetikett der Post aufkleben (www.post.at/geschenkpaket).

Das Geschenk bis 23. Dezember 2026 kostenlos in einer Postfiliale oder bei einem Postpartner abgeben.

Gemeinsam Weihnachten ein Stück schöner machen

Wer keine Zeit hat, selbst einkaufen zu gehen, oder noch auf der Suche nach einer passenden Geschenkidee ist, findet auf dem Online-Marktplatz shöpping.at fertig zusammengestellte Geschenkpakete für jedes Alter. Darüber hinaus kann jede:r das #TeamChristkind auch mit einer Geldspende unterstützen.

„Das Schöne ist: Alle können mitmachen. Mein herzlicher Dank gilt allen, die auch heuer wieder mithelfen, Kindern eine Freude zu machen“, so Hundsmüller abschließend.

Alle Informationen zur Aktion finden Sie unter:

samariterbund.net/christkind