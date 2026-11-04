- 04.11.2026, 10:04:04
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Morgen Abend: Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis wird in Wien verliehen
Preisträger*innen werden am Abend bekannt gegeben – Medienvertreter*innen herzlich eingeladen
Morgen Abend verleihen Caritas und Raiffeisen Niederösterreich-Wien zum 22. Mal den Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis. Der mit insgesamt 20.000 Euro dotierte Preis zeichnet herausragende journalistische Arbeiten zu sozialen Themen aus.
Wer in den Kategorien Text, Audio und Video ausgezeichnet wird, wird im Rahmen der Preisverleihung erstmals öffentlich bekannt gegeben. Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen, bei der Verleihung dabei zu sein.
Wann: Donnerstag, 5. November 2026, 18:30 Uhr
Wo: Kirchenschiff, Siebenbrunnenfeldgasse 24, 1050 Wien
Alle Informationen: Prälat-Leopold-Ungar-Journalist*innenpreis
Rückfragen & Kontakt
Michaela Ritter
Pressesprecherin
Caritas der Erzdiözese Wien
0676/4634932
[email protected]
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