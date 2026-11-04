SOS-Kinderdorf Österreich: Spendengütesiegel für 2026 erneut bestätigt

Wien (OTS) -

SOS-Kinderdorf Österreich wurde das Österreichische Spendengütesiegel für das Jahr 2026 erneut verliehen. Die Auszeichnung bestätigt, dass die Organisation die festgelegten Anforderungen an Transparenz, Rechnungslegung und den verantwortungsvollen Umgang mit Spendengeldern erfüllt.

Die Vergabe des Gütesiegels setzt eine jährliche unabhängige Prüfung voraus. Dabei werden insbesondere die ordnungsgemäße finanzielle Gebarung, die widmungsgemäße Verwendung von Spenden und die Einhaltung der geltenden Qualitätsstandards überprüft.

„ Wer SOS-Kinderdorf mit einer Spende unterstützt, kann darauf vertrauen, dass die Spende einen sicheren Weg zu Kindern in Not findet. Dieses Vertrauen wollen wir durch Transparenz, klare Verantwortlichkeiten und wirksame Kontrollen rechtfertigen. Die unabhängige Prüfung im Rahmen des Österreichischen Spendengütesiegels ist dafür ein wichtiger Baustein “, erklärt Carolin Porcham, Geschäftsführerin von SOS-Kinderdorf Österreich.

SOS-Kinderdorf Österreich setzt neben der jährlichen externen Prüfung auf klare Führungs- und Kontrollstrukturen, eine unabhängige interne Revision und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Organisation. Ziel ist es, die anvertrauten Mittel verantwortungsvoll und wirksam zum Wohl von Kindern, Jugendlichen und Familien einzusetzen.

Das Österreichische Spendengütesiegel wird seit 2001 vergeben. SOS-Kinderdorf Österreich zählt zu den Organisationen, die es seit seiner Einführung tragen.