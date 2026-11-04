  • 04.11.2026, 09:42:34
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SPÖ-Schieder: Neue Hoffnung, USA!

SPÖ-Delegationsleiter gratuliert US-Demokraten zum Wahlsieg

Wien (OTS) - 

SPÖ-EU-Delegationsleiter und außenpolitischer Sprecher Andreas Schieder gratuliert den Demokraten in den USA zu einem historischen Sieg: „Die Wahlergebnisse, die uns aus den USA erreichen, sind eine Abrechnung mit Trumps autokratischem Kurs und seiner zerstörerischen Außenpolitik der letzten Jahre. Die Menschen im Land sind frustriert und fühlen sich durch die leeren Versprechungen des US-Präsidenten betrogen und internationale Partner wie die Europäische Union haben sich von den Vereinigten Staaten abgewendet. Trump hat sich mit seiner Politik nicht für die Menschen und ihre Bedürfnisse eingesetzt und lediglich in seinem eigenen Interesse und zur Bereicherung seiner selbst sowie seinen Vertrauten gehandelt. Dafür wurde ihm jetzt die Quittung serviert. Mit Korruption und renovierten Pools gewinnt man nun mal keinen Wahlkampf.“ ****

Schieder weiter: „Heute ist das Ende der Ära einer Herrschaft von US-Tech-Giganten und einer Umverteilung zugunsten der Superreichen eingeleitet worden. Es stehen entscheidende Jahre in den Vereinigten Staaten bevor, welche die Demokraten jetzt nutzen müssen, um eine Kurskorrektur einzuleiten. Das bringt auch Hoffnung für eine künftige Wiederannäherung zwischen Europa und den USA. Bis dahin dürfen wir uns jedoch von erratischen Zügen wie weiteren Zolldrohungen nicht einschüchtern lassen. Die Gefahr von einer ,lame Duck‘ Donald Trump, der in seinem nun eingeschränkten Handlungsspielraum in der Außenpolitik seine Muskeln spielen lässt, ist schließlich groß.“ (Schluss) bj

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