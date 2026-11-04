  • 04.11.2026, 09:30:33
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SPÖ-Heide zur Ausstellungseröffnung im EU-Parlament: Schönheit kennt kein Ablaufdatum!

Die Ausstellung „Åhnlroas“ der Fotografin Catherine Ebser zeigt in außergewöhnlichen, farbenfrohen Portraits die Schönheit des Älterwerdens

Wien (OTS) - 

Gestern Abend wurde im Europäischen Parlament in Brüssel die Ausstellung „Åhnlroas“ der österreichischen Fotografin Catherine Ebser auf Einladung des SPÖ-EU-Abgeordneten Hannes Heide eröffnet. Das Kunstprojekt, das 2024 im Rahmen der Europäischen Kulturhauptstadt Bad Ischl seinen Anfang nahm, setzt mit außergewöhnlichen Portraits älterer Menschen ein Zeichen gegen Altersdiskriminierung und gängige Schönheitsideale. Die Ausstellung ist noch bis zum 6. November im Europäischen Parlament zu sehen. Hannes Heide zur Ausstellung: „Wir leben in einer Welt, in der Jungsein und Jungbleiben beinahe alles bedeuten. Über soziale Medien, Film und Fernsehen werden uns täglich unrealistische Schönheitsideale vorgelebt, die uns vermitteln, dass wir alles daransetzen müssen, bloß nicht alt auszusehen. Hier eine Creme gegen die ersten Fältchen um die Augen, dort eine Schönheitsbehandlung gegen die Linien auf der Stirn und beim nächsten Friseurbesuch werden schnell die grauen Haare überfärbt. Wir sind so sehr darauf getrimmt, möglichst lange jung auszusehen, dass wir dabei vergessen, wie schön das Älterwerden eigentlich sein kann. Warum sehen wir Lachfalten als Makel und nicht als Spuren all der schönen Momente, die uns im Leben zum Lachen gebracht haben? Warum versuchen wir, die Zeichen eines erfüllten Lebens zu verstecken, anstatt sie mit Stolz zu tragen?“ ****

Heide weiter: „Dabei steht dieser regelrechte Jugendwahn in völligem Widerspruch zu unserer gesellschaftlichen Entwicklung. Wir werden als Gesellschaft immer älter und gleichzeitig machen wir genau jene Menschen, die einen immer größeren Teil unserer Bevölkerung ausmachen, zunehmend unsichtbar. Besonders Frauen sind davon betroffen. Ob auf Werbeplakaten, auf der Kinoleinwand oder in den sozialen Medien, Frauen über 50 sucht man oft wie die Nadel im Heuhaufen. Alle wollen alt werden, aber niemand will alt sein. Diesem Unsichtbarmachen setzt die Fotografin Catherine Ebser mit ihrem Kunstprojekt ein mutiges und farbenfrohes Statement voller Buntheit und Lebensfreude entgegen. Ihre Portraits zeigen, dass Schönheit kein Ablaufdatum hat und wir unser Alter nicht verstecken, sondern mit Stolz tragen dürfen. Gleichzeitig ist die Ausstellung ein wunderbares Beispiel dafür, wie weit die Wirkung einer Europäischen Kulturhauptstadt über das eigentliche Kulturhauptstadtjahr hinausreicht. Was 2024 in Bad Ischl begann, hat nun seinen Weg ins Europäische Parlament gefunden. Die Projekte leben weiter und gehen auf Reisen.“ (Schluss) ff

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