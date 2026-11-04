Judith Kunczier übernimmt die Kommunikationsleitung der forschenden Pharmaindustrie

Wien (OTS) -

„Die innovative Pharmaindustrie in Österreich verbessert die Lebensbedingungen ganz vieler Menschen – durch modernste Therapien, durch Forschungskraft und durch positive Effekte auf Wirtschaft und Gesellschaft. Dieses Verständnis stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, ist mir persönlich ein großes Anliegen, und darauf werde ich auch meinen Schwerpunkt legen“, betont Mag. Judith Kunczier, die neue Kommunikationsverantwortliche des Forums der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich (FOPI). „Dabei setzen wir als gesamtes FOPI-Team auf einen offenen und wertschätzenden Dialog mit allen Systempartner:innen und der Öffentlichkeit. Ich freue mich darauf, die erfolgreiche Arbeit von Karin Storzer fortzuführen und eigene Impulse für die Kommunikation der forschenden Pharmaindustrie zu setzen.“

„Mit Judith Kunczier übernimmt eine langjährige FOPI-Expertin die Kommunikationsverantwortung unseres Verbands. Dass sie diese Funktion schon einmal ausgeübt hat und gerne wieder ausübt, verspricht Leidenschaft, Expertise und Kontinuität“, freut sich FOPI-Präsidentin Ute Van Goethem. „Vielen Dank an Karin Storzer, die aufgrund zusätzlicher Aufgaben bei Gilead künftig im FOPI leiser treten wird. Sie hat in den letzten beiden Jahren viel bewegt und neue Initiativen angestoßen.“

Neben ihrem ehrenamtlichen Engagement bei FOPI ist Mag. Judith Kunczier seit der Unternehmensgründung von AbbVie im Jahr 2013 als Corporate Affairs Director tätig. In dieser Funktion leitet sie die Abteilung Unternehmenskommunikation und Patient Relations, welche neben der Medienarbeit die Zusammenarbeit mit Selbsthilfegruppen und Patientenorganisationen beinhaltet. Die gebürtige Vorarlbergerin führte schon 2013 bis 2016 und von 2017 bis Ende 2020 die Kommunikation beim „Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie in Österreich“ (FOPI).

Fotos unter https://fopi.at/presse/

Über FOPI

Das Forum der forschenden pharmazeutischen Industrie FOPI ist die österreichische Interessenvertretung von 25 internationalen Pharmaunternehmen mit Fokus auf Forschung und Entwicklung. Als Partner im Gesundheitswesen setzt sich das FOPI für den Zugang zu innovativen Arzneimitteln und damit für die bestmögliche medizinische Versorgung in Österreich ein. Im Dialog mit Patient:innenorganisationen, Verschreibern und Kosten-trägern fordert FOPI innovationsfreundliche Rahmenbedingungen ein. In Summe beschäftigen die FOPI-Mitgliedsunternehmen über 10.000 Mitarbeiter:innen in Österreich – das entspricht fast der Hälfte aller Beschäftigten in der Pharmawirtschaft und unterstreicht die Bedeutung der FOPI-Mitgliedsunternehmen.