Wien (OTS) -

WIENER ZUCKER trägt künftig erstmals das staatlich anerkannte rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel. Damit wird geprüfte Qualität und nachvollziehbare österreichische Herkunft direkt auf der Verpackung erkennbar.

Welche Anforderungen mit dem AMA-Gütesiegel verbunden sind, wie es Konsumentinnen und Konsumenten beim Einkauf Orientierung bietet und welche Bedeutung die Einführung für die regionale Wertschöpfungskette hat, steht im Mittelpunkt der hybriden Pressekonferenz.

Ihre Gesprächspartnerinnen sind:

Norbert Totschnig, Landwirtschaftsminister

Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing

Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing und Zuckerrübenbauer

Stephan Büttner, Vorstandsvorsitzender der AGRANA

Termin: Montag, 9. November 2026, 11:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum, Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Online: Wir ersuchen Sie höflich um Ihre Anmeldung unter [email protected] und senden Ihnen den Link gerne zu!

Falls wir Sie vor Ort oder online begrüßen dürfen, bitten wir vorab um Anmeldung bis zum 05. November unter [email protected]. Eine Teilnahme vor Ort ist nach bestätigter Akkreditierung möglich.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme bei unserer Pressekonferenz.

EINLADUNG zur hybriden PRESSEKONFERENZ: Vom Rübenfeld ins Packerl: AMA-Gütesiegel erstmalig auf Zuckerpackungen

Datum: 09.11.2026, 11:00 Uhr

Ort: APA-Pressezentrum