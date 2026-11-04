MediaMarkt-Saturn-Übernahme: Chinesischer Onlinehändler setzt europäische Hersteller unter Zugzwang

Köln (OTS) -

Wie stark verschärft das grüne Licht der EU-Kommission für die Übernahme von Ceconomy mit MediaMarkt und Saturn den Wettbewerb im europäischen Elektronikhandel? Wie drastisch wird der Konditionendruck durch den Einstieg von JD.com? Björn Dahmen, Experte für Consumer Electronics und Senior Partner der globalen Strategieberatung Simon-Kucher, erklärt, vor welchen Risiken Hersteller in Europa jetzt nicht die Augen verschließen dürfen.

Mit der Übernahme von Ceconomy gewinnt JD.com auf einen Schlag enorme Macht im europäischen Elektronikhandel. Durch seine Daten-, Einkaufs- und Supply-Chain-Kompetenz wird die Steuerung von MediaMarktSaturn tendenziell zentraler und internationaler. Kundeninvestitionen, wie Konditionen und temporäre Rabatte werden damit transparenter, vergleichbarer. Die Folge: Ungerechtfertigte internationale Preis- und Konditionsunterschiede sind nicht mehr zu verteidigen, der Verhandlungsdruck steigt massiv. Für Hersteller ohne ein abgestimmtes, internationales Preis- und Konditionenmanagement wird es damit gefährlich.

Im Zuge der gesamten Verteilung und Steuerung aller Kundeninvestition wird dabei auch das Thema Retail Media nochmals an Bedeutung gewinnen.

Der Wettbewerb wird härter - und chinesischer

Mit JD.com bekommt der europäische Elektronikmarkt ein neues Einfallstor für chinesische Marken und Private-Label-Produkte. Was bislang beim Marktzugang gebremst hat, kann jetzt deutlich schneller gehen. Die Folge? Mehr Wettbewerber, mehr Preisdruck und weniger Zeit, sich zu differenzieren - und das alles in einer Zeit allgemeiner Kaufzurückhaltung. Wer im Vergleich keinen Mehrwert bietet, wird mit seiner Marge bezahlen. Hersteller müssen sich deshalb klar überlegen: Was sind die wichtigsten Profit Pools der Zukunft? Welchen Mehrwert kann ich dem Konsumenten und Kunden in den einzelnen Bereichen liefern? Welche Bereiche sollen wie aggressiv verteidigt werden?

Upgrade eines Omnichannel-Ökosystems

Stores, Plattformgeschäft, Fulfillment-Services, Retail Media und mehr - dieses Omnichannel Ökosystem macht JD.com aus Herstellersicht potenziell wertvoller - aber auch komplexer: mehr Schnittstellen, mehr Abhängigkeiten und deutlich mehr Steuerungsaufwand. Viele bestehende Strukturen sind darauf nicht ausreichend ausgerichtet - auch personell. Hersteller müssen jetzt Wissen zu Plattformgeschäft, Datenanalyse, Retail Media und internationalem Konditionenmanagement bündeln und ihre eigenen Strukturen überdenken, um ihrem Gegenüber auf Augenhöhe zu begegnen.

Die Chance liegt in der Professionalisierung

Die neue Konstellation eröffnet aber auch Chancen. Hersteller mit konsequent datengestützter Commercial Excellence können vom professionellen Datenmanagement von JD.com profitieren - und Wachstumschancen wie Probleme deutlich früher erkennen. Bessere Daten ermöglichen eine präzisere Steuerung von Promotionen, Investitionen und Sortimenten. Gleichzeitig kann die größere Reichweite des neuen Verbunds zusätzliche Absatzchancen schaffen. Profitieren werden vor allem Hersteller, die ihre Hausaufgaben früh machen. Denn wenn JD.com die neuen Spielregeln setzt, ist es zu spät, erst mit der Vorbereitung zu beginnen.

Björn Dahmen ist im globalen Consumer Sector von Simon-Kucher Senior Partner am Standort Köln. Sein Fokus liegt auf dem Bereich Konsumgüter. Aus zahlreichen nationalen und internationalen Projekten verfügt er über langjährige und umfangreiche Erfahrung in allen Themenfeldern der Commercial Excellence..

Vertiefende Informationen in Form von Interviews sind auf Anfrage möglich.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000 Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit rund 40 Jahren Erfahrung in Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen Preisberatung und Unternehmenswachstum.simon-kucher.com