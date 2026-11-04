45 Fitnessstudios im AK-Check: Große Preis- und Leistungsunterschiede

Linz (OTS) -

Je kälter die Jahreszeit, desto mehr zieht es die Menschen zum Training ins Fitnessstudio. Die AK Oberösterreich hat die Preise in 45 Studios in Linz, Linz-Land, Wels und Steyr erhoben und wertvolle Tipps für den Abschluss des Fitnessstudio-Vertrages zusammengestellt.



Verglichen wurden Mitgliedschaften für ein Jahr mit monatlicher Zahlung und unlimitiertem Training. Der Monatsbeitrag liegt dafür zwischen 24,90 und 123 Euro. Dazu können je nach Studio noch Gebühren bis zu 97 Euro hinzukommen. Im Durchschnitt fallen 56 Euro an monatlichen Zahlungen fürs Gym an. Alles in allem kostet das erste Jahr Trainieren im Fitnessstudio zwischen 328,80 und 1.476 Euro. Die Preise stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,56 Prozent. Dieser erheblichen Preisdifferenz stehen auch sehr unterschiedliche Leistungen gegenüber: Vom einfachen Training über begleitete Work-outs und Kursangebote bis hin zu luxuriösen Wellnessbereichen. Bevor man einen Vertrag abschließt, sollte man daher die Preise vergleichen und überlegen, ob alle inkludierten Leistungen benötigt werden.



Auch Verträge ohne Bindung sind möglich

Nicht selten nimmt die Trainings-Euphorie rasch ab, aber der Vertrag läuft weiter. 30 Fitnessstudios bieten monatlich kündbare Tarife an. So kann der Vertrag ohne Probleme rasch beendet werden. Mehrjährige Vertragsbindungen sollten jedenfalls vermieden werden. Selbst wenn diese oft rechtswidrig sind, beharren manche Anbieter hartnäckig darauf und die rechtliche Durchsetzung kostet – selbst mit Unterstützung der AK – viel Zeit und Nerven.



Monatliche Zahlung vereinbaren

Wer für mehrere Monate im Voraus bezahlt hat, bekommt bei einer Schließung des Studios oder bei einem Besitzerwechsel nur sehr schwer das Geld zurück – selbst wenn ein Anspruch auf Rückzahlung besteht. Im Konkursfall bleibt nur die Anmeldung im Insolvenzverfahren und im Voraus bezahlte Beiträge sind meist weg.



Das Studio muss passen

Entscheidend für das Durchhaltevermögen und den Erfolg sind die Trainings- und Rahmenbedingungen. Trainingswillige sollten daher darauf achten, dass das Angebot ihren Bedürfnissen entspricht und das anhand praktischer Fragen überprüfen:

Passen die Öffnungszeiten zu den Arbeitszeiten und Tagesabläufen, sodass regelmäßiges Training möglich ist? Ist das Studio gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar bzw. gibt es dort Parkmöglichkeiten? Entsprechen die Trainingsmöglichkeiten den individuellen Wünschen und sind zu den geplanten Trainingszeiten ausreichend Geräte verfügbar? Gibt es eine fachliche Betreuung, die bei der Erstellung eines Trainingsplans und beim Training selbst hilft sowie die Fortschritte beobachtet? Wird auf individuelle Wünsche eingegangen und nach Erkrankungen und Vorverletzungen gefragt? Besteht Bedarf an Wellnessangeboten und kosten diese extra?



AK-Tipps

Vereinbaren Sie mindestens ein Probetraining, damit Sie sich das Studio und das Training zu einer von Ihnen gewählten Zeit anschauen können.

Erkundigen Sie sich nach allen für Sie wesentlichen Punkten bevor Sie den Vertrag unterschreiben.

Halten Sie mündliche Zusagen schriftlich fest und lassen Sie sich eine Vertragskopie aushändigen.

Beachten Sie die Hausordnung, in der manche Studios z.B. die Mitnahme von Getränken oder Nahrungsmitteln einschränken.

Die AK berät gerne

Den gesamten Preisvergleich sowie alle weiteren Infos zu häufigen Problemen mit Fitnessstudio-Verträgen, wie die Beendigung einer Mitgliedschaft oder automatische Vertragsverlängerungen gibt es unter Konsumentenschutz | Arbeiterkammer Oberösterreich.