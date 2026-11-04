Ein Blick weiter ins Universum: Urania Sternwarte eröffnet mit neuem Teleskop

Wien (OTS) -

Die Urania Sternwarte präsentiert sich nach umfassender Modernisierung mit einem neuen leistungsstarken Teleskop. Im Rahmen einer feierlichen Wiedereröffnung nahmen Kultur- und Wissenschaftsstadträtin Veronica Kaup-Hasler, die Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen, Daniela Ecker-Stepp, sowie zahlreiche Gäste das neue Instrument offiziell in Betrieb.

Mit dem Teleskoptausch beginnt für die mehr als 100 Jahre alte Volkssternwarte ein neues Kapitel. Die Urania Sternwarte bildet gemeinsam mit dem Planetarium Wien und der Kuffner Sternwarte die astronomischen Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen und zählt zu den bedeutendsten Orten für astronomische Bildung und Wissenschaftsvermittlung mitten in Wien.

Modernste Technik für den Blick ins All

Herzstück der modernisierten Sternwarte ist ein Spiegelfernrohr der Firma ASA Astrosysteme GmbH mit einem Hauptspiegel von 60 Zentimetern Durchmesser. Es ermöglicht deutlich detailreichere Beobachtungen von Sternen, Planeten, Nebeln und Galaxien und eröffnet zugleich neue Möglichkeiten der astronomischen Wissensvermittlung.

Die technische Ausstattung verbindet klassische Himmelsbeobachtung mit zeitgemäßer digitaler Infrastruktur. Künftig können astronomische Beobachtungen nicht nur direkt vor Ort verfolgt, sondern auch in andere Veranstaltungsräume übertragen und für neue Vermittlungsformate genutzt werden.

„Die Urania Sternwarte ist seit Generationen ein Ort des Staunens, des Lernens und der Begegnung mit Wissenschaft. Das neue Teleskop bietet nicht nur modernste Technik, sondern vor allem die Möglichkeit, Menschen für Forschung, Erkenntnis und den Blick über den eigenen Horizont hinaus zu begeistern. Wissenschaftliche Neugier ist ein zentraler Motor unserer Gesellschaft – und sie braucht Orte, an denen sie erlebt werden kann“, betont Stadträtin für Kultur und Wissenschaft Veronica Kaup-Hasler.

Wo Wissenschaft auf Neugier trifft

Für die Wiener Volkshochschulen unterstreicht die Modernisierung die besondere Bedeutung der Sternwarte für den Bildungsauftrag der Organisation.

„Die Urania Sternwarte zeigt, was Erwachsenenbildung leisten kann: Sie macht Wissen für alle zugänglich und Wissenschaft für alle erfahrbar. Seit über einem Jahrhundert kommen hier Menschen zusammen, um gemeinsam zu lernen, zu staunen und andere Perspektiven zu gewinnen. Das neue Teleskop stärkt diesen Auftrag und eröffnet zugleich neue Wege, astronomisches Wissen zeitgemäß zu vermitteln. Als Wiener Volkshochschulen freuen wir uns, diesen besonderen Ort für kommende Generationen weiterentwickeln zu können“, so Daniela Ecker-Stepp, Geschäftsführerin der Wiener Volkshochschulen.

Dem Teleskoptausch gingen monatelange Vorbereitungen voraus. Der Ausbau des bisherigen Instruments aus der historischen Kuppel, technische Adaptierungen und der anschließende Einbau und die präzise Justierung des Systems stellten hohe Anforderungen an Planung und Umsetzung.

„Ein Projekt dieser Größenordnung gelingt nur durch das Zusammenspiel vieler engagierter Menschen. Das neue Teleskop bedeutet für uns einen echten Qualitätssprung. Wir können künftig lichtschwächere und weiter entfernte Himmelsobjekte beobachten und unseren Besucher*innen faszinierende Einblicke in das Universum ermöglichen. Gleichzeitig schaffen die neuen technischen Möglichkeiten eine ideale Grundlage für innovative Bildungs- und Vermittlungsangebote“, erklärt Michael Feuchtinger, Direktor der astronomischen Einrichtungen der Wiener Volkshochschulen.

Sternwarte startet mit erweitertem Angebot

Mit der Wiedereröffnung steht das vielfältige Angebot der Urania Sternwarte wieder in vollem Umfang zur Verfügung. Besucher*innen können künftig von den verbesserten Beobachtungsmöglichkeiten sowie den neuen technischen Funktionen profitieren. Die Wiener Volkshochschulen setzen damit einen weiteren wichtigen Schritt, um Wissenschaft niederschwellig, verständlich und für möglichst viele Menschen erlebbar zu machen.

Das ganze Programm gibt es unter: www.vhs.at/sternwarten.

Pressebilder finden Sie in Kürze unter: www.vhs.at/presse.

