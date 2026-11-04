E-Control: Weiterer Anstieg beim Wechsel des Strom- oder Gaslieferanten

Wien (OTS) -

326.732 Strom- und Gaskund:innen – sowohl Haushalte als auch Unternehmen – haben heuer von Jänner bis September ihren Lieferanten gewechselt. Das geht aus der aktuellen Marktstatistik der E-Control hervor. Das sind noch einmal deutlich mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, als 300.031 Kund:innen einen neuen Lieferanten gewählt hatten und ist die höchste Wechselrate seit 25 Jahren

Die Wechselrate bei Strom betrug in den ersten neun Monaten des Jahres 4,1% (nach 3,9% im Vergleichszeitraum des Vorjahres) und bei Gas 5,6% (nach 4,4%). Einen neuen Stromlieferanten suchten sich 261.238 Kund:innen (davon 215.650 Haushalte), einen neuen Gaslieferanten 65.494 Kund:innen (davon 58.920 Haushalte).

„Noch nie zuvor hat es in den ersten neun Monaten eine höhere Wechselrate gegeben. Das zeigt für uns, dass geopolitische Krisen niemanden unberührt lassen: steigende Preise führen dazu, dass das Thema Strom und Gas stärker in den Fokus gerät und sich die Menschen vermehrt mit ihren Strom- und Gaskosten auseinandersetzen. Und wir raten auch allen Konsument:innen, möglichst rasch einen Preisvergleich durchzuführen und sich vor dem nahenden Winter noch mit günstigeren Angeboten zu versorgen. Das geht am einfachsten mit dem Tarifkalkulator der E-Control.“

Michael Strebl, Vorstand E-Control

Niederösterreicher:innen wechselten neuerlich am häufigsten

Am häufigsten wechselten – im Verhältnis zur Kundenanzahl – sowohl ihren Strom- als auch Gaslieferanten die Niederösterreicher:innen, und das zum wiederholten Male. 6,8% der Stromkund:innen in Niederösterreich (59.088 Kund:innen) und 7,7% der Gaskund:innen (19.200 Kund:innen) suchten sich in den ersten neun Monaten einen neuen Lieferanten. Am zweithäufigsten wechselten die Steirer:innen und Wiener:innen ihren Stromlieferanten mit je 4,6% bzw. 43.393 Kund:innen in der Steiermark und 75.479 Kund:innen in Wien), gefolgt von den Oberösterreicher:innen mit 4,5% (46.663 Kund:innen).

Am zweithäufigsten einen neuen Gaslieferanten suchten sich die Steirer:innen:innen mit 6,0% (3.449 Kund:innen), gefolgt von den Oberösterreicher:innen mit 5,9% (6.778 Kund:innen).

Schlusslicht bei der Wechselrate in den ersten neun Monaten des Jahres ist Tirol mit 6.072 Strom- (1,2%) und 1.247 Gaswechsel (2,3%).

Der nächste Winter kommt bestimmt

Nachdem der heurige Sommer von außergewöhnlichen Wetterextremen geprägt war, steht nun wieder die alljährliche Heizsaison an. Die vergangenen Winter waren im langjährigen Mittel sehr mild – was sich auch in einem sinkenden Energieverbrauch der Haushalte niedergeschlagen hat. Trotzdem wird es nicht erspart bleiben in den nächsten Monaten die Heizung wieder aufzudrehen. Leider ist es aktuell auch so, dass die Energiepreise gerade wieder ansteigen – nicht nur für Gas, sondern auch etwa für Pellets oder Heizöl.

„Spätestens mit der Zeitumstellung wurde die neue Heizsaison eingeläutet. Dabei gilt nach wie vor: effizient und sparsam mit Energie umzugehen entlastet das Haushaltsbudget. Und um die Heizkosten rasch und unkompliziert zu senken, genügen schon einige wenige Maßnahmen, die sofort wirken: Heizung warten und reinigen, Heizkörper entlüften, Räume nicht überheizen, richtig lüften, etc.“

Alfons Haber, Vorstand E-Control

Surftipps und Kontakte auf einen Blick:

Erklärfilme der E-Control: https://www.e-control.at/erklarfilme

Tarifkalkulator der E-Control für Strom und Gas: www.tarifkalkulator.at

Energiespar-Check der E-Control: https://www.e-control.at/energiespar-check-info

Energie-Hotline 0800-212020 oder unter [email protected]

Schlichtungsstelle der E-Control: [email protected]

Die Details zu den Anbieterwechselzahlen sind auf der Homepage der E-Control zu finden:

Strom:

https://www.e-control.at/statistik/e-statistik/archiv/marktstatistik/verbraucherverhalten

Gas:

https://www.e-control.at/statistik/g-statistik/archiv/marktstatistik/verbraucherverhalten

Interaktive Charts:

Strom: https://www.e-control.at/statistik/e-statistik/charts

Gas: https://www.e-control.at/statistik/g-statistik/charts