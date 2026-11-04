FERNFH erweitert Angebot um zwei neue Micro-Credentials für gesunde und zukunftsfähige Arbeitswelten

Wiener Neustadt (OTS) -

Wie lassen sich Gesundheit am Arbeitsplatz fördern und Personalführung über unterschiedliche Lebensphasen hinweg gestalten? Die Ferdinand Porsche FERNFH erweitert ihr Angebot um zwei neue Micro-Credentials: „Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement“ und „Strategische Personalführung und Arbeitsgestaltung über den Lebenszyklus“. Beide Angebote werden über den Masterstudiengang Digitales Gesundheitsmanagement angeboten.

Ein ganzes Studium ist nicht immer notwendig, um sich fachlich gezielt weiterzuentwickeln. Die FERNFH bietet mittlerweile mehr als 40 kompakte Micro-Credentials (MCs) an, die aus bestehenden Bachelor- und Masterstudiengängen stammen und einzeln absolviert werden können. „Egal ob Berufsbildung oder akademische Weiterbildung: Micro-Credentials sind eine gute Möglichkeit, Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen auf den neuesten Stand zu bringen und zu verbessern.“, erklärt Prof. (FH) DI Dr. Martin Staudinger, Leiter des Kollegiums und Koordinator der Micro-Credentials an der FERNFH. Wer später ein passendes Studium an der FERNFH beginnt, kann sich erfolgreich absolvierte Leistungen anrechnen lassen.

Digitale Lösungen für gesunde Arbeitswelten

Das Micro-Credential „Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement“ verbindet Grundlagen der Betrieblichen Gesundheitsförderung (BGF) und des Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) mit digitalen Ansätzen. Im Fokus stehen verhaltensbezogene Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und die Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen. Die Teilnehmenden lernen, Gesundheitsförderung in betriebliche Strukturen einzubinden, Maßnahmen zu analysieren und ihre Wirksamkeit zu bewerten.

Nach Abschluss können Absolvent*innen Gesundheitsförderungsmaßnahmen strategisch integrieren, digitale Werkzeuge bedarfsgerecht einsetzen und Maßnahmen zur Reduzierung von Präsentismus und krankheitsbedingten Fehlzeiten entwickeln. Das Micro-Credential umfasst 6 ECTS-Credits und dauert zwei Semester. Der nächste Start ist am 26. Februar 2027, die Bewerbungsfrist endet am 31. Dezember 2026.

Personalführung über verschiedene Lebensphasen

Das zweite Angebot, „Strategische Personalführung und Arbeitsgestaltung über den Lebenszyklus“, widmet sich einer zukunftsorientierten, lebensphasenspezifischen Personalarbeit. Die Teilnehmer*innen setzen sich kritisch mit Generationenstereotypen auseinander und beschäftigen sich mit der Rolle von Führung für Gesundheit und Arbeitsfähigkeit. Sie lernen Instrumente einer lebensphasenorientierten Personalarbeit kennen und befassen sich mit generationenübergreifender Zusammenarbeit sowie alternativen Laufbahnmodellen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Qualitätsmanagement: Anhand der NESTOR-GOLD-Indikatoren lernen die Teilnehmer*innen, Organisationen im Hinblick auf alters- und lebensphasengerechte Arbeitsbedingungen zu beurteilen und geeignete Maßnahmen abzuleiten. Das Micro-Credential umfasst 8 ECTS-Credits und dauert zwei Semester. Der nächste Start ist am 17. September 2027, die Bewerbungsfrist endet am 31. Juli 2027.

Gezielte Weiterbildung für Menschen und Organisationen

Beide Micro-Credentials werden über den Masterstudiengang Digitales Gesundheitsmanagement angeboten. Sie richten sich sowohl an Menschen, die ihre Kompetenzen gezielt erweitern möchten, als auch an Organisationen, die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit langfristig unterstützen wollen. Prof.in (FH) Mag.a Barbara Prazak-Aram, Studiengangleiterin des Masterstudiengangs Digitales Gesundheitsmanagement, erklärt: „Gesundheitsförderung, digitale Lösungen und eine Personalführung, die unterschiedliche Lebensphasen berücksichtigt, sind wichtige Ansatzpunkte, um Arbeitsfähigkeit langfristig zu unterstützen. Die beiden Micro-Credentials vermitteln dazu gezielt Kompetenzen für die Praxis.“

Infoveranstaltung zu den Micro-Credentials der FERNFH

Wer sich einen Überblick über das Micro-Credential-Angebot der FERNFH verschaffen möchte, kann am 13. November 2026 eine Infoveranstaltung besuchen. Dabei erfahren Interessierte, wie die Micro-Credentials aufgebaut sind, wie sie sich kombinieren lassen und welche Vorteile sie für die berufliche Weiterentwicklung bieten. Hier der Link zur Infoveranstaltung: https://www.fernfh.ac.at/veranstaltung/online-infoveranstaltung-micro-credentials/

Alle Informationen zu den Micro-Credentials der FERNFH: https://www.fernfh.ac.at/weiterbildung/micro-credentials/

Die neuen Micro-Credentials im Überblick

Digitales Betriebliches Gesundheitsmanagement

Dauer: 2 Semester

2 Semester Umfang: 6 ECTS-Credits

6 ECTS-Credits Level: 7 - Postgraduate

7 - Postgraduate Abschluss: Zertifikat

Zertifikat Nächster Start: 26.02.2027

26.02.2027 Kosten: Ꞓ 350 plus ÖH-Beitrag

Ꞓ 350 plus ÖH-Beitrag Bewerbungsende: 31.12.2026

31.12.2026 Nähere Informationen: https://www.fernfh.ac.at/weiterbildung/micro-credentials/digitales-betriebliches-gesundheitsmanagement/

Strategische Personalführung und Arbeitsgestaltung über den Lebenszyklus

Dauer: 2 Semester

2 Semester Umfang: 8 ECTS-Credits

8 ECTS-Credits Level: 7 - Postgraduate

7 - Postgraduate Abschluss: Zertifikat

Zertifikat Nächster Start: 17.09.2027

17.09.2027 Kosten: Ꞓ 475 EUR plus ÖH-Beitrag

Ꞓ 475 EUR plus ÖH-Beitrag Bewerbungsende: 31.07.2027

31.07.2027 Nähere Informationen: https://www.fernfh.ac.at/weiterbildung/micro-credentials/strategische-personalfuehrung-und-arbeitsgestaltung-ueber-den-lebenszyklus/

Über die Ferdinand Porsche FERNFH

Die Ferdinand Porsche FERNFH ist Österreichs führende Hochschule für Distance Learning. Als bundesfinanzierte Hochschule ermöglicht sie ein leistbares, berufsbegleitendes Studium mit gesetzlich festgelegten Studiengebühren. Ihr Angebot umfasst sechs Bachelor- und Masterstudiengänge sowie akademische Weiterbildungen und Micro-Credentials in den Bereichen Gesundheitswissenschaften, Informationstechnologie, Wirtschaft und Psychologie. Das innovative Lernmodell verbindet digitales, weitgehend orts- und zeitunabhängiges Lernen am Online Campus mit gezielten Präsenzphasen. Die FERNFH wurde 2006 gegründet, der Studienbetrieb startete 2007.

Mehr Informationen: www.fernfh.ac.at

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Bild 1: Prof.in (FH) Mag.a Barbara Prazak-Aram, Studiengangleiterin des Masterstudiengangs Digitales Gesundheitsmanagement. ©August Lechner

Bild 2: Prof. (FH) DI Dr. Martin Staudinger, Kollegiumsleiter & Koordinator der MCs an der FERNFH. ©Stephan Huger