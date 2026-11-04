  • 04.11.2026, 07:50:03
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FPÖ – ERINNERUNG: Einladung zur Pressekonferenz „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“

Freiheitlicher Parlamentsklub und Leonhard-Kreis skizzieren wichtige Zukunftsthemen

Wien (OTS) - 

Der Freiheitliche Parlamentsklub und der Leonhard-Kreis laden zur gemeinsamen Pressekonferenz ein:

Donnerstag, 5. November 2026 | 10:30 Uhr

Ort: FPÖ-Medienzentrum, Reichsratsstraße 7, 3. Stock (6. Liftstock), 1010 Wien

Titel: „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“

Unter dem Titel „Freiheit und Verantwortung – Perspektiven für Europas Zukunft“ beschäftigen sich namhafte Persönlichkeiten mit aktuellen politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen in Europa. Thematisiert werden Fragen der europäischen Sicherheit, der Meinungsfreiheit und der öffentlichen Meinungsbildung, die wirtschaftliche Situation Österreichs sowie die Rolle des Populismus in der europäischen Politik.

Die Teilnehmer:

  • Ueli Maurer, ehemaliger Schweizer Bundespräsident und Bundesrat: „Sicherheit und Freiheit für Europa“
  • Dr. Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz: „Der Verfall der Meinungsfreiheit“
  • Dr. Thilo Sarrazin, ehemaliger Berliner Finanzsenator und ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank: „Eine volkswirtschaftliche Betrachtung Österreichs“
  • NAbg. Dr. Susanne Fürst, FPÖ-Klubobmann-Stellvertreterin und außenpolitische Sprecherin: „Mehr Populismus für Europa!“
  • Gerald Grosz, ehemaliger Nationalratsabgeordneter und Publizist: „Das Streben der Mächtigen nach der Meinungsführerschaft“

Im Rahmen der Pressekonferenz stellt der Leonhard-Kreis auch seine Arbeit und seine Zielsetzungen vor.

Eine Akkreditierung für diese Pressekonferenz ist zwingend erforderlich. Akkreditierungsansuchen werden via E-Mail unter [email protected] entgegengenommen. Der Akkreditierungsschluss ist HEUTE, Mittwoch, der 4. November 2026, um 14:00 Uhr.

Ein organisatorischer Hinweis: Der Zutritt zum FPÖ-Medienzentrum ist frühestens 45 Minuten vor Beginn der Pressekonferenz möglich.

FPÖ-TV wird die Pressekonferenz via Livestream anbieten. Etwa 45 Minuten nach deren Ende steht die Komplettaufzeichnung (Cleanfeed) zur Verfügung – eine diesbezügliche Presseaussendung mit Download-Link wird nach der Pressekonferenz ausgesendet.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

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