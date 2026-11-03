FPÖ – Berger: „Familienbonus-Zwangsteilung ist ein hinterhältiger Raubzug gegen unsere Familien!“

Wien (OTS) -

Angesichts der ab 1. Jänner 2027 in Kraft tretenden neuen Aufteilungsregeln beim Familienbonus Plus übte FPÖ-Familiensprecherin NAbg. Ricarda Berger heute scharfe Kritik an der Bundesregierung. Durch den Zwang, den Bonus ab dem vierten Geburtstag des Kindes zwischen den Elternteilen aufzuteilen, würden vor allem jene Familien finanziell massiv benachteiligt, in denen ein Elternteil zugunsten der Kindererziehung weniger oder gar kein Einkommen beziehe. Für Berger sei dies ein direkter Angriff auf das klassische Familienmodell und die Entscheidungsfreiheit der Eltern.

„Was die schwarz-rot-pinke Verlierer-Ampel hier vorlegt, ist der nächste hinterhältige Raubzug gegen unsere Familien! Unter freiheitlicher Regierungsbeteiligung wurde der Familienbonus Plus eingeführt, damit arbeitenden Eltern endlich mehr vom eigenen Netto bleibt. Jetzt höhlt diese familienfeindliche Koalition dieses Erfolgsmodell Schritt für Schritt aus. Wenn ab dem vierten Lebensjahr des Kindes ein Elternteil plötzlich nur noch maximal 75 Prozent des Bonus geltend machen darf und das restliche Viertel beim geringer verdienenden Partner einfach im Steuernirwana verpufft, dann ist das nichts anderes als eine eiskalte Steuererhöhung durch die Hintertür!“, erklärte Berger.

Besonders verwerflich sei für die FPÖ-Familiensprecherin der ideologische Zwang, der hinter dieser Maßnahme stecke: „Hier soll mit der steuerlichen Brechstange umerzogen werden. Eltern, die sich bewusst dafür entscheiden, ihre Kinder über das vierte Lebensjahr hinaus verstärkt selbst zu Hause zu betreuen, werden von ÖVP, SPÖ und NEOS finanziell abgestraft. Gleichzeitig jagt man die Fleißigen im Land mit einem neuen Formularwahnsinn von der Lohnverrechnung zum Finanzamt und droht ihnen bei Fehlern auch noch mit Rückzahlungen. Während für die Asylindustrie, linke NGOs und Milliardenzahlungen ins Ausland immer genug Steuergeld da ist, bluten unsere heimischen Familien inmitten der Rekordteuerung aus“, so Berger weiter.

Abschließend forderte die freiheitliche Abgeordnete die sofortige Rücknahme dieser Verschlechterungen: „Hände weg vom Familienbonus! Unsere Eltern brauchen keine bevormundende Zwangsbeglückung und keine bürokratischen Fußangeln wie das neue Formular E 33, sondern echte Wertschätzung und volle Entlastung. Die FPÖ steht felsenfest an der Seite der österreichischen Familien: Wir fordern die sofortige Streichung dieser Zwangsteilung, die sofortige Valorisierung aller eingefrorenen Familienleistungen und ein echtes Familiensplitting, damit Kindererziehung in Österreich wieder belohnt statt bestraft wird!“