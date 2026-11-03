Das MAK und die MARS luden zum stimmungsvollen Künstler*innendinner

Wien (OTS) -

Unter dem Motto LIFE ON MARS luden das MAK und die MAK Art Society (MARS) gestern, 2. November 2026, zu einem besonders stimmungsvollen Künstler*innendinner im Zeichen des 40-jährigen Jubiläums des Fördervereins des Museums. Rund 400 Gäste aus Kunst, Kultur und Wirtschaft folgten der Einladung von Lilli Hollein, Generaldirektorin des MAK, Gregor Murth, wirtschaftlicher Geschäftsführer des MAK, und Martin Böhm, Präsident der MARS, zu dem bisher größten Fundraising-Dinner des MAK, das die Verbundenheit der MARS mit dem Museum in den Mittelpunkt stellte.

Gegründet wurde die MAK Art Society im Jahr 1986. Das Motto des Abends, LIFE ON MARS, wurde in einer Inszenierung und Architektur von Claudia Cavallar umgesetzt. Gefeiert wurden 40 Jahre Unterstützung des MAK durch die MARS – bei der Realisierung von Ankäufen, Ausstellungen, Forschungsarbeiten und Publikationen sowie mit Kunstreisen und Fundraising-Dinners. Deren Erlös kommt dem Museum zugute, heuer insbesondere für die Entwicklung eines neuen MAK Guides. Zu den vielen gestalterischen und künstlerischen Momenten des Abends zählte eine Intervention des Konzeptkünstlers, Designers und Mitglieds des International MAK Advisory Boards Rolf Sachs, der die Gäste in einer Black Box zu Moving Portraits lud. Premiere im MAK feierte die Arbeit Antikstübchen Nachwort (2024) des deutschen Konzeptkünstlers Christian Jankowski, eine Hommage an den Sammler Harald Falckenberg. Der Ankauf wurde großzügig unterstützt von der Galerie Crone und der Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste.

MAK Generaldirektorin Lilli Hollein: „Die vom MAK gemeinsam mit der MARS veranstalteten Künstler*innendinner sind mit ihrem künstlerischen Anspruch ein besonderes Format, wie sich auch die MARS seit jeher als ein spezieller, von Künstler*innennähe geprägter Förderverein positioniert. Ich danke der MARS für 40 Jahre Unterstützung des MAK und Bereicherung der Sammlung, des Programms und der MAK Community. Ganz besonders danke ich den Gästen und Unterstützer*innen dieses Dinners für die festliche Stimmung an diesem wunderbaren Abend, der das Engagement für das Museum auf so vielen Ebenen würdigt.“

„Das MAK für zeitgenössische Kunst zu öffnen und diese zu integrieren war und ist das Ziel der vor 40 Jahren gegründeten MARS. Seither setzt sich die MARS durch gezielte Ankäufe sowie zahlreiche weitere Aktivitäten für die Förderung und Präsenz zeitgenössischer Kunst im MAK ein“, würdigt Martin Böhm, Präsident der MAK Art Society und Geschäftsführer des Dorotheum, die unterstützende Arbeit der MARS, die seit drei Jahrzehnten von Generalsekretärin Michaela Hartig geprägt wird.

Zu den Gästen des Abends zählten zahlreiche Künstler*innen, darunter Anna Viebrock, Sophie Thun, Markus Schinwald, Christian Jankowski, Florentina Holzinger, Jakob Lena Knebl, Ashley Hans Scheirl, Rolf Sachs, Philipp Fleischmann, Clemens Unterreiner, Toni Schmale, Hans Kupelwieser, Eva Schlegel, Peter Kogler, Philipp Hochmair, Anita Witek, Solmaz Khorsand, Xenia Lesniewski, Hubert Scheibl, Sébastien de Ganay, Esther Stocker und Manfred Wakolbinger; die Kuratoriumsmitglieder Eva Blimlinger, Fabian Kaufmann und Alexander Palma, Gertie Gürtler, Präsidentin des International MAK Advisory Board; die Persönlichkeiten der Kunst- und Kulturszene Sylvia Eisenburger-Kunz, Sheila Loewe, Agnes Husslein, Fatima Hellberg, Miryam Charim, Sophie Tappeiner, Markus Peichl, Peter Pakesch; sowie zahlreiche Gäste und Unterstützer*innen aus Medien und Wirtschaft, darunter Desirée & Andreas Treichl, Susanne Porsche, Angelika & Wolfgang Rosam, Cornelius Grupp, Maria & Christian Planegger, Astrid Schwarz-Schütte, Marcello Demner, Stephan Zöchling, Eva Weissenberger, Elisalex Henckel-Donnersmarck, Daniel Jelitzka, Familie Kwizda, Reza Akhavan, Nikolaus Brandstätter, Franz Mayr-Melnhof-Saurau, Wolfgang Köchert, Stefan Stolitzka, Valerie Colloredo-Mannsfeld und Magda von Hanau.

Für die Unterstützung zur Umsetzung des Künstler*innendinners danken wir Champagne Taittinger, Gerin Druck GmbH, Gmundner Keramik, Grieskirchner, Habegger, J. & L. LOBMEYR, IPPAI Lemon Sour, Pernod Ricard, SACHER, TEAM DR JOSEPH, Vöslauer, Weingut Vorspannhof Mayr.

Bildmaterial des Abends finden Sie unter MAK.at/presse und eine großzügige Auswahl unter andreastischler.com.