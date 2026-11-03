FPÖ – Kaniak: „Statt neuer Gebühren für Patienten braucht es mehr niedergelassene Kassenärzte!“

Wien (OTS) -

Der freiheitliche Gesundheitssprecher und Vorsitzende des parlamentarischen Gesundheitsausschusses NAbg. Mag. Gerhard Kaniak, sprach sich heute erneut entschieden gegen die Einführung von Ambulanzgebühren oder zusätzlichen Selbstbehalten im Gesundheitssystem aus. Solche Gebühren seien „eine zusätzliche und ungerechtfertigte Belastung für die Patienten und der völlig falsche Ansatz zur Lösung der Probleme im Gesundheitssystem“. Sie seien ein Eingeständnis, dass die Regierung die eigentlichen Ursachen für überlastete Ambulanzen, nämlich den Mangel an niedergelassenen Kassenärzten, nicht in den Griff bekomme.

„Es ist der falsche Weg, die Patienten für die Versäumnisse der Gesundheitspolitik zur Verantwortung zu ziehen. Die ärztliche Versorgung, insbesondere im ländlichen Raum, wird seit Jahren vernachlässigt. Nun sollen ausgerechnet jene Patienten mit Gebühren belastet werden, die deswegen auf Spitalsambulanzen ausweichen müssen. Das ist keine sinnvolle Patientenlenkung, sondern eine reine Symptombekämpfung auf dem Rücken der Kranken“, kritisierte Kaniak.

Als Beispiel nannte der FPÖ-Gesundheitssprecher die Situation im Bezirk Mistelbach, wo es nur einen einzigen niedergelassenen Lungenfacharzt gibt. „Wohin sollen die Menschen denn gehen, wenn sie dringend medizinische Hilfe benötigen? Es ist nachvollziehbar, dass sie die Spitalsambulanz aufsuchen. Dafür Gebühren zu verlangen, ignoriert die Ursachen des Problems. Anstatt das Problem an der Wurzel zu packen und für eine flächendeckende ärztliche Versorgung zu sorgen, werden lediglich die Symptome behandelt und die Patienten finanziell belastet.“

Für Kaniak liegt die Lösung in einer Stärkung der regionalen Strukturen, die von der Regierung aber vernachlässigt werde: „Wir Freiheitliche fordern seit Jahren eine massive Stärkung des niedergelassenen Bereichs. Es braucht endlich attraktive Rahmenbedingungen für Kassenärzte, damit die medizinische Versorgung dort stattfindet, wo sie hingehört: wohnortnah beim Haus- und Facharzt. Nur so können die Spitäler nachhaltig entlastet und die Patientenströme sinnvoll gelenkt werden.“

„Wir Freiheitliche lehnen zusätzliche Gebühren im Gesundheitssystem entschieden ab, da können ÖGK und ÖVP noch so laut danach ‚krähen‘. Wir stehen an der Seite der Patienten und Beitragszahler, die ein Recht auf eine funktionierende und zugängliche Gesundheitsversorgung haben. Anstatt neue finanzielle Hürden für Patienten zu schaffen, muss die Regierung die strukturellen Probleme im Gesundheitssystem endlich lösen!“, betonte Kaniak abschließend.