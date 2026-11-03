  • 03.11.2026, 14:16:05
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SPÖ-Himmer zum heutigen Bildungsausschuss: „Weniger Bürokratie, mehr Zeit für’s Lernen“

Bildungsausschuss stimmt Novellen zu – Zentralmatura wird organisatorisch erleichtert, Neuerungen bei PHs – Supervision und Coaching für Lehrkräfte wird gestärkt

Wien (OTS) - 

Im heutigen Bildungsausschuss des Nationalrats wurden unter anderem zwei Bildungsgesetze debattiert und beschlossen. Die Novellen entlasten Schulen und Lehrkräfte. „Wir reduzieren Schritt für Schritt die Bürokratie, damit Lehrkräfte und Schulleitungen wieder mehr Zeit für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen haben“, so SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer. ****

Die Novelle ermöglicht mehrere Prüfungskommissionen bei der Zentralmatura und mehr Spielraum für Schulen bei den mündlichen Terminen. Die Hilfsmittel bei standardisierten Prüfungen werden zentral und rechtzeitig festgelegt. Zusätzlich werden die Aufbewahrungsfristen für Beilagen zu Prüfungsprotokollen auf drei Jahre ab dem Jahr der Prüfung verkürzt, um den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Auch bei den Pädagogischen Hochschulen gibt es Neuerungen: Supervision und Coaching werden als Fortbildung für Lehrkräfte anerkannt, Erweiterungsstudien geöffnet. Ein zweiter Beschluss gibt den Bildungsdirektionen Teilrechtsfähigkeit für Erasmus+ – kleinere Schulen kommen damit leichter an EU-Mittel. (Schluss) mf/ff

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