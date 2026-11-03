Herbert Prohaska unterstützt den Samariter Suppentopf

Wien (OTS) -

Vier Jahre gelebte Solidarität, 280.000 ausgegebene warme Mahlzeiten und ein gemeinsames Ziel: Menschen zu helfen, die sich eine regelmäßige warme Mahlzeit nicht leisten können. Der Samariter Suppentopf feierte heute sein vierjähriges Bestehen mit einer besonderen Ausgabe im Sozialmarkt Böckhgasse. Mit dabei war Fußballlegende Herbert Prohaska, der das Projekt bei der Essensausgabe vor Ort unterstützte.

„Hier kommen Menschen, die Hunger haben, zusammen und bekommen ein wirklich sehr gutes Essen. Das ist schön! Ich denke, wir haben heute einige Menschen glücklich gemacht“, so Prohaska. „Solche Unternehmungen gehören viel mehr gepusht – zum Glück gibt es das! Obwohl es natürlich noch besser wäre, wenn die Menschen nicht drauf angewiesen wären.“

Seit dem Start im November 2022 hat sich der Samariter Suppentopf zu einem wichtigen Angebot für armutsbetroffene Menschen entwickelt. Insgesamt wurden bereits 280.000 warme Mahlzeiten kostenlos ausgegeben. Hinter dieser Zahl stehen zahlreiche Menschen, die täglich kochen, organisieren, anliefern, ausgeben und zuhören – und damit weit mehr als nur Essen auf den Tisch bringen. Das Projekt schafft auch Raum für Begegnung und soziale Teilhabe. Ehrenamtliche Helfer und engagierte Partner tragen dazu bei, dass Menschen in schwierigen Lebenssituationen Unterstützung erfahren.

„280.000 ausgegebene Mahlzeiten sind eine beeindruckende Zahl. Hinter jeder einzelnen stehen Menschen, die Hilfe brauchen, und Menschen, die bereit sind, diese Hilfe möglich zu machen. Unser Dank gilt allen Ehrenamtlichen, Unterstützern und Partnern, die den Samariter Suppentopf seit vier Jahren mittragen“, sagt Oliver Löhlein, Geschäftsführer Samariterbund Wien.

Das „Jubiläum“ fällt in eine Zeit, in der Solidarität besonders gefragt ist. Der Samariterbund Wien ruft dazu auf, das Projekt auch in den kommenden Wochen zu unterstützen. Denn jede Spende hilft, die Versorgung mit warmen Mahlzeiten langfristig abzusichern.

„Eine warme Mahlzeit sollte keine Frage des Geldbörserls sein. Mit jeder Spende helfen wir dabei, dass Menschen kein Mittagessen auslassen müssen. Wir freuen uns über alle, die den Samariter Suppentopf unterstützen und damit ein Stück Menschlichkeit weitergeben“, so Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbundes Wien.

So können Sie helfen

Unterstützen Sie den Samariter Suppentopf mit Ihrer Spende:

Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs

Landesverband Wien

IBAN: AT65 2011 1287 6984 9600

Verwendungszweck: Samariter Suppentopf

Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten:

https://samariterwien.at/suppentopf

Bilder-Download: https://cloud.samariterbund.net/s/FoCwWJQHp5XtLnL

Passwort: kuC0s4niw2

Bilder honorarfrei verwendbar.

Bildrechte: Samariterbund/C. Lipinsky