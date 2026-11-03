NEOS zum Equal Pay Day: Finanzielle Unabhängigkeit darf keine Frage des Geschlechts sein

Wien (OTS) -

Anlässlich des Equal Pay Day am Donnerstag braucht es für NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter weitere entschlossene Schritte, um die Einkommensschere zwischen Frauen und Männern zu schließen. „Jeder Tag, den Frauen rechnerisch unbezahlt arbeiten, ist einer zu viel. Denn echte Freiheit beginnt in der eigenen Geldbörse. Wer finanziell abhängig ist, hat weniger Möglichkeiten, das eigene Leben frei zu gestalten“, sagt Brandstötter.

Der entscheidende Hebel für mehr Einkommensgerechtigkeit sei die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. „Noch immer übernehmen Frauen den Großteil der unbezahlten Arbeit und stecken beruflich zurück, weil Kinderbetreuung fehlt oder sich mehr Erwerbsarbeit finanziell kaum auszahlt. Das darf nicht sein. Frauen sollen selbst entscheiden können, ob sie Vollzeit oder Teilzeit arbeiten wollen – und nicht durch fehlende Rahmenbedingungen in eine bestimmte Rolle gedrängt werden“, betont Brandstötter. „Deshalb setzen wir NEOS uns für den Ausbau hochwertiger Kinderbetreuung, mehr Frauen in MINT-Berufen und gezielte Karriereförderung ein.“

Ein weiterer Schlüssel zu mehr Unabhängigkeit sei die Finanzbildung. „Wer seine Finanzen versteht, kann selbstbestimmte Entscheidungen treffen, für die Zukunft vorsorgen und finanzielle Abhängigkeiten vermeiden. Gerade Mädchen müssen früh lernen, was ihre Arbeit wert ist und dass sie bei Gehaltsverhandlungen selbstbewusst auftreten und ihre Interessen vertreten können. Mit der neuen Finanzbildungsstrategie und der Verankerung von Finanzbildung in den Lehrplänen schaffen wir dafür eine wichtige Grundlage. So geben wir der nächsten Generation von Frauen von Anfang an das nötige Rüstzeug mit, um finanziell auf eigenen Beinen zu stehen und für faire Bezahlung einzutreten“, so Brandstötter.

Brandstötter betont: „Gleichstellung darf nicht nur auf dem Papier stehen, sondern muss im Alltag und auf dem Gehaltszettel ankommen. Wir NEOS wollen ein Land, in dem Frauen die gleichen Chancen haben wie Männer und niemand zwischen Familie, Karriere und finanzieller Unabhängigkeit wählen muss.“