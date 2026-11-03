SPÖ-Muchitsch erteilt IV-Spinnereien klare Absage

Wien (OTS) -

Der Chef der Industriellenvereinigung Niederösterreich Ochsner will Feiertage streichen, die Arbeitszeit erhöhen, ein höheres gesetzliches Pensionsantrittsalter und Ambulanzgebühren einführen. SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch erteilt diesen Spinnereien eine klare Absage: „So etwas wird es mit uns sicher nicht geben. Ochsner und die IV sollen lieber ihre eigenen Hausaufgaben machen, statt den Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen und die wohlverdienten Feiertage zu stehlen.“ ****

Statt Feiertage zu streichen, sollen die Arbeitgeber lieber die 46 Millionen Überstunden bezahlen, die jährlich nicht abgegolten werden, findet Muchitsch. Dieser Lohnraub gehe nicht nur auf Kosten der Beschäftigten, denen rund 2,5 Milliarden Euro fehlen, sondern sei auch unfairer Wettbewerb, der ehrliche Unternehmen bestraft. Zudem gehe damit über eine Milliarde Euro Lohn- und Abgabenbetrug einher. „Wenn wir Geld fürs Budget brauchen, hier finden wir es“, betont Muchitsch. Auch bei der Anstellung älterer Beschäftigter sind die Arbeitgeber säumig: 170.000 Unternehmen beschäftigen keine einzige Person über 60. Gleichzeitig bilden immer weniger Betriebe Lehrlinge aus, obwohl sie gleichzeitig Fachkräfte suchen.

Die Industriellenvereinigung müsse endlich in der Realität der Arbeitswelt ankommen, so Muchitsch. „Die Menschen erwarten sich Lösungen für die Teuerung, für sichere Arbeitsplätze und für gute Arbeitsbedingungen und nicht ständig neue Diskussionen darüber, welchen Feiertag man streichen soll“, so der Abgeordnete. (Schluss) mf/bj