NEOS zu Matura-Vereinfachungen: Mehr Freiheit für Maturantinnen und Maturanten, Bürokratieabbau für Schulen

Wien (OTS) -

„Junge Menschen sollen ihren Bildungsweg möglichst selbst gestalten können. Deshalb können Maturantinnen und Maturanten selbst entscheiden, ob sie eine abschließende Arbeit schreiben oder stattdessen in einem zusätzlichen Fach zur Matura antreten. Diese Entscheidung soll nicht von starren Vorgaben abhängen, sondern von den eigenen Interessen und Stärken. Jetzt schaffen wir dauerhaft Klarheit und Planungssicherheit“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre anlässlich der heutigen Abstimmung im Bildungsausschuss.

Auch bei den Maturaterminen gibt es Verbesserungen: Schulen bekommen mehr Spielraum bei der Terminplanung, damit zwischen der Matura und den Aufnahmeverfahren an Universitäten und Fachhochschulen ausreichend Zeit bleibt. „Wer nach der Matura studieren möchte, soll nicht durch einen ungünstigen Prüfungstermin unter Zeitdruck geraten oder Schwierigkeiten bei der Anmeldung bekommen. Wir machen den Übergang von der Schule ins Studium einfacher“, so von Künsberg Sarre.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gesetzesnovelle ist die Entlastung der Schulen. So können künftig mehrere Prüfungskommissionen gleichzeitig tagen. Dadurch lassen sich mündliche Prüfungen besser organisieren und Wartezeiten verkürzen. Eine besonders große Erleichterung bringt die Abschaffung überbordender Aufbewahrungspflichten: Mussten Schulen umfangreiche Prüfungsunterlagen bisher teilweise 60 Jahre lang archivieren, reichen künftig drei Jahre.

„60 Jahre lang Prüfungsunterlagen aufbewahren zu müssen, ist ein Paradebeispiel für unnötige Bürokratie. Solche Vorschriften kosten Platz, Zeit und Ressourcen, die unsere Schulen dringend für andere Aufgaben brauchen. Damit räumen wir jetzt auf“, betont von Künsberg Sarre. Auch Konferenzen können künftig unkompliziert in hybrider Form stattfinden, sodass nicht mehr alle Beteiligten am selben Ort sein müssen.

„Wir NEOS kämpfen seit Jahren für mehr Freiraum an unseren Schulen. Mit unserer Initiative ‚Freiraum Schule‘ wollen wir Lehrkräfte und Schulleitungen von unnötigen Verwaltungsaufgaben befreien. Denn jede Stunde, die nicht für Papierkram draufgeht, ist eine gewonnene Stunde für guten Unterricht, individuelle Förderung und Schulentwicklung.“

Die Novelle bringt außerdem eine wichtige Verbesserung für Pädagoginnen und Pädagogen: Künftig können Pädagogische Hochschulen im Rahmen der Fortbildung auch Coaching und Supervision anbieten. Damit erhalten Lehrkräfte zusätzliche Möglichkeiten, sich bei beruflichen Herausforderungen professionell begleiten und unterstützen zu lassen.

„Unsere Lehrerinnen und Lehrer leisten jeden Tag enorm viel. Sie sollen mit den Herausforderungen ihres Berufs nicht alleingelassen werden. Coaching und Supervision sind wichtige Angebote, um Lehrkräfte zu stärken und sie in ihrer anspruchsvollen Arbeit zu unterstützen, und in anderen Berufsgruppen längst Usus. Gute Bildung braucht nicht nur motivierte, sondern auch gut unterstützte Pädagoginnen und Pädagogen“, so von Künsberg Sarre.