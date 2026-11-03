Heuer wirklich „Nichts“ – Der Charity Bock Shop nimmt Weihnachtswünsche beim Wort

Wien (OTS) -

Nichts schenken und dabei Gutes tun!

Der karitative Bock Shop des Flüchtlingsprojekts Ute Bock bietet vielfältige Geschenkideen, von Shirts über Taschen und Accessoires bis hin zu Büchern und DVDs. Doch heuer wird das Sortiment um ein besonderes Spendenpaket mit Augenzwinkern ergänzt: Buchstäblich Nichts – für all die, die sich wirklich nichts schenken, aber allen eine Freude machen wollen.

Wunscherfüller Bock Shop

Das „Nichts“ gibt es sogar in zwei Varianten und Wertigkeiten. „Heuer schenken wir uns wirklich Nichts“ um Ꞓ 25 sowie „Ich brauch nichts, ich hab schon alles“ um Ꞓ 50. Zu jedem Spendenpaket gibt es eine Spendenurkunde zum Ausdrucken. Als besonderes Gimmick kann man auch den passenden Geschenkanhänger bestellen, fürs Befestigen am traditionellen „nur eine Kleinigkeit, weil man kann ja nicht mit leeren Händen kommen.“

Beide „Nichts“-Spendenpakete unterstützen die Arbeit des Flüchtlingsprojekts Ute Bock, schaffen ein sicheres Zuhause, ermöglichen Beratung, Bildungsangebote und Soforthilfemaßnahmen.

Nichts & Mehr

Auch für drei weitere Spendenpakete gibt es heuer ein Upgrade, können sie doch zusammen mit einer wertigen, thematisch passenden Grußkarte bestellt werden. Diese wurden gestaltet von den Künstlerinnen Frau Isa und Johanna Blaha sowie einer talentierten Mitarbeiterin aus dem Ute Bock Haus. Ein wertiger Gruß, der im Leben von Geflüchteten einen Unterschied macht.

Außerdem neu im Sortiment: Das künstlerische Shirt „Bockasso“, trendige Tennissocken mit dem Schriftzug „Solidarität“ sowie Schlüsselanhänger im coolen Motel-Design – für solidarische und villenlose Unterstützer*innen.

Die beiden Spendenpakete Nichts im Wert von 25Ꞓ und 50Ꞓ sind ab sofort erhältlich, der passende Geschenkanhänger solange der Vorrat reicht. Das und weitere bockige Geschenke mit Sinn ab Ꞓ 5 shoppen unter shop.fraubock.at.

Weiteres Bildmaterial zu Geschenkideen lassen wir Ihnen gerne zukommen.