Fachtag "Lass' uns drüber reden" - Pädiatrische Hospiz und Palliative Care

Wien (OTS) -

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich ein, an dieser Veranstaltung von HOSPIZ ÖSTERREICH teilzunehmen und darüber zu berichten.

Nach 7 Jahren veranstaltet HOSPIZ ÖSTERREICH wieder einen Fachtag zu Hospiz und Palliative Care für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsende mit internationalen Vortragenden, Meet-the-experts, Workshops u.v.m.



Mehr Informationen und Programm



Akkreditierungen unter untenstehendem Kontakt