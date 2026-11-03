  • 03.11.2026, 11:43:03
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  • OTS0076

Fachtag "Lass' uns drüber reden" - Pädiatrische Hospiz und Palliative Care

am 9.11.2026 von 09:30 – 16:00 Uhr in St. Virgil, Salzburg

Wien (OTS) - 

Wir laden alle Medienvertreter:innen herzlich ein, an dieser Veranstaltung von HOSPIZ ÖSTERREICH teilzunehmen und darüber zu berichten.

Nach 7 Jahren veranstaltet HOSPIZ ÖSTERREICH wieder einen Fachtag zu Hospiz und Palliative Care für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsende mit internationalen Vortragenden, Meet-the-experts, Workshops u.v.m.

Mehr Informationen und Programm

Akkreditierungen unter untenstehendem Kontakt

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HOSPIZ ÖSTERREICH
Catrin Neumüller
+4369910814946
[email protected]

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