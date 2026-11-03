FPÖ – Darmann zu NEOS-Shetty: „,Integration ab Tag eins‘ ist migrationspolitische Geisterfahrt, Österreich braucht sofort einen Asylstopp“

Wien (OTS) -

Als „migrationspolitische Geisterfahrt“ und „Schaffung eines neuen Pullfaktors für illegale Einwanderer aus aller Herren Länder“ kritisierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Mag. Gernot Darmann die von NEOS-Klubobmann Shetty beworbenen Pläne für „Integration ab Tag eins“. Für Darmann sei dies der völlig falsche Ansatz und ein weiterer Beweis für die Realitätsverweigerung der Verlierer-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS.

„Was uns NEOS-Klubobmann Shetty und die gesamte Verlierer-Ampel als große Verbesserung verkaufen wollen, ist in Wahrheit ein neuer Turbo für die illegale Masseneinwanderung. ‚Integration ab Tag eins‘ ist nichts anderes als eine offene Einladung an illegale Einwanderer aus aller Welt, sich in unserem Sozialsystem breitzumachen. Anstatt die Grenzen zu sichern und endlich einen Asylstopp zu verhängen, rollt man den roten Teppich für noch mehr Chaos, Kriminalität und die Überlastung unserer Systeme im Bildungs-, Sozial- und Gesundheitsbereich aus“, erklärte Darmann.

Diese verantwortungslose Politik passe für den freiheitlichen Sicherheitssprecher jedoch perfekt ins Bild einer Regierung, die die Interessen der eigenen Bevölkerung mit Füßen trete: „Erst vor kurzem haben die Einheitsparteien mit der Strafvollzugsnovelle de facto ‚Urlaub in der Heimat‘ für kriminelle Ausländer beschlossen, anstatt sie, wie von uns seit langem gefordert, in ‚Haft in der Heimat‘ zu schicken. Man verhätschelt ausländische Straftäter und belohnt illegale Einwanderung, während die Österreicher unter der Teuerung ächzen und sich im eigenen Land nicht mehr sicher fühlen. Noch bürgerfeindlicher geht Politik eigentlich gar nicht mehr.“

Abschließend stellte Darmann klar: „Unsere Heimat braucht jetzt genau das Gegenteil, nämlich einen sofortigen Asylstopp, die Deattraktivierung Österreichs als Zielland für illegale Einwanderer sowie eine konsequente Abschiebe- und Remigrationspolitik. Diese Verlierer-Koalition beweist aber täglich, dass sie dazu weder willens noch in der Lage ist. Nur mit einer FPÖ-geführten Bundesregierung mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird es eine ‚Festung Österreich‘ geben, in der wieder die Interessen unserer Bevölkerung an erster Stelle stehen und alle Magneten für illegale Einwanderer abgedreht werden!“