  • 03.11.2026, 10:55:33
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Ilse Fitzbauer folgt Harry Kopietz und wird Wiener PVÖ-Präsidentin

Landeskonferenz des Pensionistenverbandes Wien wählt erstmals eine Frau an die Spitze – Gerstorfer: „Zwei Präsidentinnen im PVÖ – das freut mich besonders“.

Wien (OTS) - 

Im Mittelpunkt der Landeskonferenz des Pensionistenverbandes Wien (PVÖ Wien) am Montag im großen Festsaal des Wiener Rathauses stand die Neuwahl der Landesführung. Die 176 anwesenden Delegierten wählten Ilse Fitzbauer zur Nachfolgerin von Harry Kopietz, der seit 2019 an der Spitze des PVÖ Wien stand. Zudem wurden 32 Mitglieder des Landesvorstandes inklusive aller Referent*innen sowie 20 Mitglieder der Kontrolle gewählt. ****

Unter den Ehrengästen waren u.a. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Sozialministerin Korinna Schumann, PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer, die PVÖ-Landespräsidenten Rupert Dworak (NÖ) und Helmut Bieler (Burgenland), PVÖ-Generalsekretär Christian Rösner sowie PVÖ- und SeniorenReisen-Geschäftsführerin Gerlinde Zehetner und PVÖ-Vertreter aus den Bundesländern.

Fitzbauer: „Zukunft braucht Erfahrung“

In ihrer Antrittsrede forderte Fitzbauer eine starke Interessenvertretung: „Wir müssen die starke Stimme der Generation 60plus sein – wenn es um Pensionen, um das Pensionsantrittsalter und um altersgerechte Arbeitsplätze geht. Wir müssen Ungerechtigkeiten aufzeigen, auch wenn wir uns unbeliebt machen.“ Besonders wichtig sind ihr die Frauen: „Wir Frauen sind meistens benachteiligt, vor allem verschwinden wir in einem gewissen Alter. Frauen über 50, über 55 werden unsichtbar.“ Die ältere Generation in Wien zählt rund eine halbe Million Menschen, jede bzw. jeder Vierte gehört dazu. Fitzbauer betonte: „Die Stadt Wien hat Zukunft. Zukunft braucht aber Erfahrung, Zukunft braucht Kompetenz. Ich möchte, dass sich jeder darauf freut, älter zu werden. Es muss Freude machen, dass wir älter werden und unsere Erfahrungen einbringen.“

Gerstorfer: „Zwei Präsidentinnen im PVÖ“

„Ich gratuliere Ilse Fitzbauer sehr herzlich und wünsche ihr viel Kraft und Erfolg. Besonders freut es mich, dass es jetzt zwei Präsidentinnen im PVÖ gibt – ein starkes Zeichen dafür, dass Frauen im Alter sichtbar sind und Verantwortung übernehmen“, so PVÖ-Präsidentin Birgit Gerstorfer.

Erfahrung aus Wirtschaft und Politik

Fitzbauer war 35 Jahre in der Privatwirtschaft tätig, unter anderem in leitenden Funktionen bei IBM Österreich. Dazu kommen 25 Jahre politische Erfahrung in Floridsdorf und Wien, zuletzt von 2020 bis 2025 als Landtagsabgeordnete und Gemeinderätin. Sie will ein Senior*innenparlament für Wien und das Projekt „Plan your future“ vorantreiben. Dieses soll vor allem jüngere Frauen frühzeitig auf die Pensionslücke aufmerksam machen. Außerdem soll der PVÖ Wien unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ zum Kompetenzzentrum und zur Anlaufstelle rund um Pension und Älterwerden werden. (Schluss)

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