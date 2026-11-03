grüngas26: Grüngas-Kongress von 1. bis 3. Dezember 2026 in Graz

Wien (OTS) -

Der Grüngas-Kongress grüngas26 findet von 1. bis 3. Dezember 2026 im Steiermarkhof in Graz statt – bereits zum 22. Mal. Die Green Gas Service GmbH veranstaltet den Fachkongress in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Steiermark und dem Kompost & Biogas Verband Österreich (KBVÖ). Drei Tage lang diskutieren VertreterInnen aus Branche, Forschung, Verwaltung und Politik über Biogas, Biomethan, Wasserstoff und CO2 – und darüber, welche Rahmenbedingungen erneuerbare Gase in Österreich brauchen.

Das Umfeld für die Energiebranche hat sich deutlich verändert. Am Strommarkt schwanken Erzeugung und Verbrauch innerhalb eines Tages stark – und oft in entgegengesetzte Richtung. Das belastet einerseits das Stromsystem insgesamt und führt natürlich zu extremen Preisausschlägen. Biogasanlagen können flexibel erzeugen und so die Netze entlasten und zur Versorgungssicherheit beitragen. Wie das in der Praxis gelingt, zeigt die Session zur flexiblen Stromerzeugung und Vermarktung.

Am Gasmarkt erlebt Europa seit Beginn des Jahrzehnts bereits die zweite große Erdgaskrise. Während erneuerbarer Strom dank gesetzlicher Rahmenbedingungen bereits einen hohen Anteil an der Erzeugung hat, fehlen vergleichbare Regeln für erneuerbares Gas in Österreich nach wie vor. Entscheidend für die gesamte Branche ist daher das Zustandekommen des Erneuerbares-Gas-Gesetzes (EGG). Welche volkswirtschaftlichen Effekte heimisches Biomethan haben kann – von der Wertschöpfung bis zu Arbeitsplätzen – beleuchtet ein Vortrag der Servicestelle Erneuerbare Gase (SEG) gleich zum Auftakt.

Neben Biogas und Biomethan kommen auch Wasserstoff, synthetisches Erdgas (SNG) und CO2 nicht zu kurz. Zahlreiche Vorträge widmen sich außerdem der Verbindung von Energiesystem, Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie. Sie zeigen, dass Biogasanlagen mehr leisten können als Energie zu erzeugen – etwa durch Gärreste als Dünger oder CO2 als Rohstoff für die Industrie.

„Unsere Betriebe stehen bereit, mehr heimisches Biomethan zu erzeugen und erneuerbaren Strom dann zu liefern, wenn er gebraucht wird. Was fehlt, sind das Erneuerbares-Gas-Gesetz und Rahmenbedingungen, die eine flexible Stromproduktion aus Biogas auch möglich machen. Ohne Planungssicherheit bleiben die nötigen Investitionen aus“ , betont Johannes Hauptmann, Obmann Biogas im Kompost & Biogas Verband Österreich. „grüngas26 zeigt, was mit erneuerbaren Gasen möglich ist – und was es dafür von der Politik braucht.“

Tag 1 (1.12.2026) – Grüngas-Konferenz

Nach der Begrüßung durch Johannes Hauptmann (KBVÖ), Staatssekretärin Mag. Elisabeth Zehetner (BMWET) und Vize-Präsidentin Mag. Gabriele Lechner (WK Steiermark) stehen folgende Sessions auf dem Programm:

Grüne Chemie: erneuerbare Gase in industriellen Wertschöpfungsketten, Synthesegas-Reallabor Zeltweg

Nachhaltigkeit & Herkunftsnachweis: Zertifizierungspraxis, neue Gas-Nachweisdatenbank der E-Control, europäische Absatzmärkte für Biomethan

H2 & CO2: Methanisierung, industrielle CO2-Nutzung, Wasserstoff in Gasmotoren, H2-Roadmap für Österreich

Tag 2 (2.12.2026) – Biogaskongress

Eröffnet wird der zweite Tag von Johannes Hauptmann (KBVÖ), Landesrätin Simone Schmiedtbauer (Land Steiermark), Bauernbund-Präsident DI Georg Strasser und LK-Steiermark-Präsident Andreas Steinegger. Ein Blick nach Italien zeigt anschließend, wie das Nachbarland den Biomethan-Ausbau angeht. Die Sessions:

Flexible Stromvermarktung: Systemdienstleistungen von Biogasanlagen, flexibler Netzanschluss

Biomethan: Biomethanisierung, Eigenenergieversorgung, gemeinsame Aufbereitung im Verbund

Bioökonomie: biogene Abfälle als Rohstoff, Gärreste und Dünger, Kooperationen mit der Industrie

Am Abend lädt die Abendveranstaltung mit Live-Musik zum Austausch ein.

Tag 3 (3.12.2026) – Biogasbetreiber-Tag

Der Vormittag gehört dem Arbeitskreis Biogas. Der erste Block ist allgemein zugänglich, der zweite Block ist den BiogasanlagenbetreiberInnen im Arbeitskreis vorbehalten.

Details zum Programm und zur Anmeldung finden Sie hier.

Mit freundlicher Unterstützung durch: Österreichischer Biomasse-Verband, AGCS Gas Clearing and Settlement AG, ERGaR European Renewable Gas Registry, Erneuerbare Energie Österreich, BiogasWorld und planergy GmbH.

Wir bedanken uns bei unseren Premiumpartnern: Awite Bioenergie GmbH, agriportance GmbH, EnviTec Biogas AG, INNIO Jenbacher GmbH & Co OG, BioG GmbH, BEKON GmbH, AGROTEL CenoTec, OEKOBIT GmbH, PowerUP GmbH, HEAT gas technologies GmbH, CharLine GmbH, AB Energy Deutschland und NILS AG.

grüngas26 Kongress

Die Green Gas Service GmbH veranstaltet in Kooperation mit der Landwirtschaftskammer Steiermark und dem Kompost & Biogas Verband Österreich von 1. bis 3. Dezember 2026 den dreitägigen Grüngas-Kongress im Steiermarkhof Graz. Fachaussteller aus den Bereichen Biogas, Holzgas und Wasserstoff präsentieren ihre Lösungen.

Datum: 01.12.2026, 09:00 Uhr - 03.12.2026, 13:40 Uhr

Art: Konferenzen und Tagungen

Ort: Steiermarkhof

Ekkehard-Hauer-Strasse 33

8052 Graz

Österreich

URL: https://greengasservice.at/ggk