„Suppe mit Sinn“: Löffel für Löffel Gutes tun

Wien (OTS) -

Die Winterspendenaktion der Tafel Österreich startet in ihre 19. Saison – gemeinsam mit der heimischen Gastronomie und mit prominenter Unterstützung von Konstanze Breitebner, Adi Hirschal und Paul Kolarik. Von 1. November bis 31. Dezember 2026 wird Suppe essen damit wieder zu konkreter Hilfe für Menschen in Not.

Eine köstliche Suppe genießen und gleichzeitig bis zu zehn armutsbetroffene Menschen satt machen: die Winterspendenaktion „Suppe mit Sinn“ (eine Initiative von Die Tafel Österreich) macht’s möglich. Das Konzept ist ebenso einfach wie wirkungsvoll: Gastronomiebetriebe in ganz Österreich widmen von 1. November bis 31. Dezember (optional mit Verlängerung bis Ende Februar) eine Suppe auf ihrer Speisekarte der Aktion. Ein Euro pro verkaufter Portion kommt der Tafelarbeit zugute.

Gerade im Winter ist eine warme Mahlzeit wichtig, sie ist aber für viele Menschen keine Selbstverständlichkeit. Die Tafel Österreich versorgt armutsbetroffene Menschen durch soziale Einrichtungen kostenfrei mit geretteten Lebensmitteln. „Suppe mit Sinn“ leistet dazu einen konkreten Beitrag: Mit einem Spenden-Euro ermöglicht Die Tafel Österreich eine warme Suppe für bis zu zehn Menschen in Not. Gäste können so nicht nur selbst eine köstliche Mahlzeit genießen, sondern gleichzeitig ganz einfach Gutes tun. Bereits zum 19. Mal bringt „Suppe mit Sinn“ damit Gastronomie, Gäste und soziale Verantwortung an einen Tisch.

Promis geben dem sozialen Gedanken eine Bühne

Wie wichtig es ist, jenen zu helfen, die sich in schwierigen Lebenslagen befinden, unterstreichen bekannte Persönlichkeiten: Schauspielerin, Autorin und Neo-Podcasterin Konstanze Breitebner, Schauspielerkollege und Kabarettist Adi Hirschal sowie Promi-Gastronom Paul Kolarik (Luftburg – Kolarik im Prater) unterstützen die „Suppe mit Sinn“ aus Überzeugung und zeigen, wie einfach es sein kann, im Alltag einen kleinen Beitrag zu leisten.

Schauspielerin Konstanze Breitebner: „Ich unterstütze die Suppe mit Sinn seit vielen Jahren. Leider, muss man sagen. Denn begonnen habe ich mit der Hoffnung, dass es die Aktion nicht lange geben wird. Dass es nicht lange nötig sein wird, Menschen zu unterstützen, die sich nicht einmal eine Suppe leisten können. Ich bin entsetzt, dass es sogar schlimmer wird. Und deshalb bin ich immer noch da und möchte schreien: Unterstützt ‚Suppe mit Sinn‘! Das gilt auch für alle Gastronom:innen. Es ist so einfach, konkret etwas Gutes zu tun.“

Bühnenliebling Adi Hirschal: „Ich bin so reich belohnt worden für alles, was ich in meinem Leben unternommen habe. Einen kleinen Teil davon weiterzugeben, macht für mich großen Sinn. Ich würde es sogar als Rückgabe-Pflicht betrachten. Eine Suppe kann nicht die gesellschaftliche Teilhabe ersetzen, aber zumindest kurzfristig den Hunger stillen. Ein gutes Essen ist wohlverdient für jeden – geben wir allen Menschen eine Chance!“

Paul Kolarik, Inhaber & Geschäftsführer Luftburg – Kolarik im Prater: „Wir beteiligen uns an der ‚Suppe mit Sinn‘, weil es eine wunderschöne Geste ist, auch etwas zurückzugeben. Ich finde es enorm wichtig, als Gesellschaft auch auf die zu schauen, denen es nicht so gut geht. Es gibt viele armutsbetroffene Menschen in Österreich – und auf diese Weise können wir sie gemeinsam mit unseren Gästen ganz einfach unterstützen.“

Mit der Gastronomie gegen Ernährungsarmut

Die Zusammenarbeit mit der Gastronomie zeigt seit vielen Jahren, was gemeinsames Engagement bewirken kann. Die vergangene Saison 2025/26 machte das erneut deutlich: Österreichweit beteiligten sich rund 150 Gastronomiebetriebe an der Aktion „Suppe mit Sinn“, rund 50.000 Euro an Spenden kamen zusammen, mit denen Die Tafel Österreich bis zu 500.000 warme Suppen für armutsbetroffene Menschen ermöglichen kann.

Julia Szewald, Projektleiterin Suppe mit Sinn: „Rund 420.000 Menschen in Österreich leiden unter schwerer Ernährungsarmut. Für sie sind eine ausreichende und ausgewogene Ernährung ebenso wenig selbstverständlich wie eine warme Suppe im Winter. Wir hoffen sehr, dass auch in diesem Jahr viele Gastronom:innen und ihre Gäste wieder bei der ,Suppe mit Sinn‘ mitmachen. Die Aktion macht Unterstützung so einfach und kommt jenen zugute, die sie dringend brauchen.“

„Suppe mit Sinn“ wird auch heuer im Salzburger Flachgau von der Flachgauer Tafel als Kooperationspartner mitgetragen. Außerdem wird die Winterspendenaktion von engagierten Partner:innen aus Wirtschaft, Gesellschaft und Medien unterstützt, wie der Wirtschaftskammer Wien (Fachgruppe Gastronomie), Wirtschaftskammer Österreich (Fachgruppe Gastronomie), Österreichische Hotelvereinigung, Wavemaker, Golin Ketchum, Culinarius, Jugend am Werk, Rolling Pin und dem Genussland Kärnten.

Alle teilnehmenden Lokale, das Anmeldeformular für Gastronomiebetriebe und weitere Informationen gibt es unter suppemitsinn.at. Zum Mitmachen ist es auch jetzt noch nicht zu spät – ob Restaurant, Hotel, Betriebsküche oder Beisl ums Eck!



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