ARBÖ: Konzerte in Wien, Handball in Graz und „Haus & Bau“-Messe in Ried lassen volle Straßen erwarten

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende von Freitag, 06.11., bis Sonntag, 08.11., dürfte auf Österreichs Fernstraßen insgesamt ruhig verlaufen. Regional erwartet der ARBÖ-Informationsdienst allerdings erhebliche Verkehrsspitzen. Mehrere Konzerte in der Wiener Stadthalle sowie die „Haus & Bau“-Messe in Ried im Innkreis sorgen vor allem am Samstag für zusätzlichen Verkehr. Bereits am Mittwoch bringt Österreichs Start in die Qualifikation zur Handball-Europameisterschaft 2028 zahlreiche Fans nach Graz.

Am Mittwoch, 04.11., startet Österreichs Handball-Nationalteam der Männer in die Qualifikation zur EHF EURO 2028. Um 18 Uhr empfängt die Mannschaft von Teamchef Iker Romero die Türkei im Raiffeisen Sportpark Graz. Österreich trifft in der Qualifikationsgruppe 2 neben der Türkei auch auf Norwegen und Georgien. Für das Duell werden rund 2.500 bis 3.000 Zuschauer:innen erwartet. Die Anreise der Handballfans fällt teilweise mit dem Grazer Abendverkehr zusammen. Mit Verzögerungen ist rund um die Schönaugasse, Hüttenbrennergasse, den Schönaugürtel und auf den Zufahrten zum Raiffeisen Sportpark zu rechnen. Der ARBÖ empfiehlt nach Möglichkeit die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Mit den Straßenbahnlinien 4 und 5 gelangt man bis zur Station Josefkirche, von dort sind es rund 400 Meter zu Fuß. Die Buslinie 34E hält bei der Station Seifenfabrik, etwa 450 Meter von der Halle entfernt. Für Besucher:innen stehen direkt beim Raiffeisen Sportpark keine Parkplätze zur Verfügung, weshalb bei der Anreise mit dem Auto zusätzliche Zeit für die Parkplatzsuche eingeplant werden sollte.

Zwtl.: Zwei nahezu zeitgleiche Konzerte sorgen am Samstag für Andrang rund um die Stadthalle

Am Freitag und Samstag wird die Wiener Stadthalle zum Treffpunkt für zahlreiche Musikfans. André Rieu gastiert am 06. und 07.11. jeweils ab 19:30 Uhr mit seinem Johann Strauss Orchester in der Halle D. Das Konzert am Samstag wurde aufgrund der großen Kartennachfrage als Zusatztermin angesetzt.

Peter Cornelius steht von Donnerstag bis Samstag jeweils ab 20 Uhr mit seiner Band in der Halle F auf der Bühne. Der Wiener Singer-Songwriter feiert 2026 seinen 75. Geburtstag und präsentiert im Rahmen seiner „!ZEiTLOS!“-Tour unter anderem Klassiker wie „Reif für die Insel“, „Segel im Wind“ und „Du entschuldige i kenn di“. Für die drei Peter-Cornelius-Konzerte sind bei der Wiener Stadthalle derzeit keine Karten mehr verfügbar.

Für die Verkehrsteilnehmer: innen dürfte primär der Samstagabend herausfordernd werden. Die Halle D bietet in der Sitzplatzkonfiguration rund 10.700 Gästen Platz, die Halle F fasst bis zu 2.000 Besucherinnen und Besucher. Bei entsprechend hoher Auslastung könnten damit rund 12.000 bis 13.000 Konzertgäste nahezu gleichzeitig zur Wiener Stadthalle kommen. Zusätzlich findet am Samstag und Sonntag in der Halle E die Messe „Spiritualität & Heilen“ statt.

Der ARBÖ erwartet daher am Samstag ab dem späten Nachmittag sowie nach Konzertende gegen 22:30 Uhr starken Verkehr auf dem Neubaugürtel, der Hütteldorfer Straße und den Straßen im Nibelungenviertel. Auch bei der Parkplatzsuche rund um die Stadthalle sind Verzögerungen wahrscheinlich. Die flächendeckende Wiener Kurzparkzone gilt am Samstag nicht, gekennzeichnete Anrainerparkplätze sind jedoch auch an Wochenenden freizuhalten.

Als Parkmöglichkeiten stehen unter anderem die Märzparkgarage mit rund 750 Stellplätzen und die Stadthallengarage mit bis zu rund 580 Stellplätzen zur Verfügung. In beiden Garagen wird für Veranstaltungen eine Veranstaltungspauschale beziehungsweise ein Eventticket um 12 Euro für 24 Stunden angeboten.

Der ARBÖ empfiehlt, wenn möglich die öffentliche Anreise. Die Straßenbahnlinien 6 und 18 halten bei der Station Burggasse-Stadthalle, die Linien 9 und 49 beim Urban-Loritz-Platz. Auch mit der Buslinie 48A ist die Stadthalle gut erreichbar.

Zwtl.: Rund 200 Aussteller und zehntausende Besucher bei der „Haus & Bau“-Messe in Ried

Von Freitag, 06.11., bis Sonntag, 08.11., steht das Messegelände in Ried im Innkreis im Zeichen der 29. „Haus & Bau“-Messe. Österreichs größte Bau- und Wohnmesse im Herbst ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Unter dem Motto „Plan trifft Wirklichkeit“ präsentieren rund 200 Aussteller aktuelle Trends und Lösungen rund um Neubau, Umbau, Sanierung, Wohnen, Einrichtung, Energie und Finanzierung.

Besonders am Samstag und Sonntag rechnet der ARBÖ auf den Zufahrten nach Ried mit verstärktem Verkehrsaufkommen. Aus Richtung Passau, Wels und Linz empfiehlt sich die Anreise über die Innkreisautobahn (A8) und die Anschlussstelle Ried im Innkreis. In weiterer Folge ist der Messebeschilderung zu folgen. Rund um das Messegelände stehen etwa 3.000 kostenlose Parkplätze zur Verfügung.

Auch die Anreise mit der Bahn bietet sich an. Vom Bahnhof Ried beträgt der Fußweg zum Messegelände rund 15 Minuten.

„Wer am Samstag zur Wiener Stadthalle oder zur ‚Haus & Bau‘-Messe nach Ried unterwegs ist, sollte insbesondere am Nachmittag ausreichend Zeitreserven einplanen. Bei den Großveranstaltungen raten wir aufgrund des zu erwartenden Parkplatzsuchverkehrs nach Möglichkeit zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln“, so der ARBÖ-Informationsdienst.

Aktuelle Verkehrsinformationen unter www.arboe.at, im ORF-Teletext auf Seite 431 sowie bei der ARBÖ-Hotline unter 050/123-123.