„Radeln und Rollern“-Workshops: Wiener Gesundheitsförderung – WiG lädt zum Mitgestalten von Schul- und Freizeitwegen - jetzt anmelden!

Wien (OTS) -

Den Schulweg selbstständig mit dem Rad oder Roller zurücklegen und sich sicher im Straßenverkehr bewegen: Was brauchen Kinder und Eltern, damit das im Alltag gut funktioniert? Genau dieser Thematik widmet sich das Projekt „Radeln und Rollern“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG. Im November finden in Margareten, Favoriten und Meidling kostenlose Workshops zum Thema „Aktive Mobilität“ statt, die von der WiG mit der jeweiligen Bezirksvorstehung initiiert werden. „Uns ist wichtig, dass sich Kinder gesund bewegen. Sichere Wege sind dafür eine Voraussetzung. Die WiG-Workshops setzen genau hier an. Dabei geht es nicht nur um Verkehrssicherheit, sondern auch um die Frage, wie Eltern ihre Kinder dabei unterstützen können, selbstständiger mobil zu werden“, so Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Margareten, Favoriten und Meidling - Mobilität im eigenen Bezirk mitgestalten

Bei den kostenlosen Workshops zur „Aktiven Mobilität“ werden gemeinsam mit einer/einem Mobilitätsexpert*in Herausforderungen auf Schul- und Freizeitwegen sichtbar gemacht, Bedürfnisse von Kindern und Familien diskutiert und Ideen für attraktive Alternativen entwickelt. Direktor*innen, Lehrkräfte, Schüler*innenvertretungen, Verkehrsprecher*innen sowie interessierte Eltern sind eingeladen, eigene Erfahrungen einzubringen, neue Perspektiven kennenzulernen und gemeinsam Lösungen für die Mobilität von Kindern zu entwickeln.



Termine im Überblick

Meidling

Wann: Dienstag, 17. November 2026, 15:30 – 17:00 Uhr (informeller Ausklang bis 17:30 Uhr)

Wo: Bezirksvorstehung Meidling, Schönbrunner Straße 259, 1120 Wien

Margareten

Wann: Dienstag, 24. November 2026, 15:30 – 17:00 Uhr (informeller Ausklang bis 17:30 Uhr)

Wo: Bezirksvorstehung Margareten, Schönbrunner Straße 54, 1050 Wien

Favoriten

Wann: Mittwoch, 25. November 2026, 15:30 – 17:00 Uhr (informeller Ausklang bis 17:30 Uhr)

Wo: Bezirksvorstehung Favoriten, Keplerplatz 5, 1100 Wien

Für alle Interessierten besteht aktuell noch die Möglichkeit, sich für die kostenlosen Workshops anzumelden. Details und Informationen zur Anmeldung gibt es unter wig.or.at/RadelnRollern

Über das Projekt

„Radeln und Rollern“ ist ein Projekt der Wiener Gesundheitsförderung – WiG und wird von Schulterblick – Die Radfahrschule, der Easy Drivers Radfahrschule und von FahrSicherRad umgesetzt. Die Wiener Gesundheitsförderung – WiG unterstützt mit diesem Projekt Kinder und Jugendliche und deren Familien sowie Lehr- und Betreuungspersonal dabei, aktiv und sicher mobil zu sein oder zu werden. Dabei wird beim Schulweg, aber auch bei Freizeitwegen angesetzt, um die tägliche Bewegung der Kinder zu fördern. Zugleich wird ihre Fähigkeit gestärkt, sich im Straßenverkehr gut zurechtzufinden. Im Zuge der Gesundheitsreform wurde von der Sozialversicherung und der Stadt Wien ein Landesgesundheitsförderungsfonds (LGFF) eingerichtet. Das Projekt „Radeln und Rollern“ wird daraus finanziert.