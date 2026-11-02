Koza/Grüne: Umsetzung eines Bonus-Malus-System für ältere Arbeitnehmer:innen ist Gebot der Stunde

Wien (OTS) -

Erfreut zeigen sich die Grünen über die heutige Präsentation des ÖGB/AK-Bonus-Malus-Systems für ältere Arbeitnehmer:innen. „Gewerkschaften und Arbeiterkammer liegen goldrichtig, wenn sie ein intelligentes Anreizsystem zur längeren Beschäftigung älterer Arbeitnehmer:innen vorlegen. Die Regierung sollte sich endlich ernsthaft mit den vorliegenden Modellen auseinandersetzen. Auch wir Grüne haben bereits eine entsprechende Gesetzesinitiative eingebracht, aber die Regierung schiebt auf die lange Bank und löst kein einziges Problem“, sagt Markus Koza, Arbeits- und Sozialsprecher der Grünen.

Der starke Anstieg der Arbeitslosigkeit bei älteren Arbeitnehmer:innen macht rasches Handeln notwendig. „Die Forderung nach Umsetzung eines Bonus-Malus-Systems wird immer breiter. Nach uns Grünen haben jetzt auch ÖGB und AK ihr Modell vorgestellt. Die Seniorenverbände haben ebenfalls einen ausgearbeiteten Vorschlag angekündigt“, meint Koza.

„Die Umsetzung eines Bonus-Malus-Systems ist nicht nur arbeitsmarktpolitisch richtig, es ist auch gerecht. Wenn wir Menschen länger in Beschäftigung halten und das Pensionssystem entlasten wollen, dann braucht es auch alternsgerechte Jobs. Und da müssen wir die Betriebe in die Pflicht nehmen. Eben mit dem Bonus-Malus-System. Worauf also länger warten?“, fragt Koza.