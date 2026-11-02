AVISO: NEOS-PK: Integration ab Tag 1 und Aktuelles. Dienstag, 3.11., 10:00 Uhr

Wien (OTS) -

Integration darf nicht erst beginnen, wenn ein Asylverfahren abgeschlossen ist. Mit dem neuen Integrationsgesetz wird eine langjährige NEOS-Forderung umgesetzt: verbindliche Integration ab dem ersten Tag, mit klaren Regeln, Verpflichtungen und Konsequenzen.

Im Rahmen der Pressekonferenz wird NEOS-Klubobmann Yannick Shetty auf die zentralen Neuerungen in der Integrationspolitik sowie auf aktuelle Entwicklungen eingehen.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.

NEOS-PK: Integration ab Tag 1 und Aktuelles

Datum: 03.11.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub, Presspoint 3. Stock

Hansenstraße 3

1010 Wien

Österreich