- 02.11.2026, 12:11:33
- /
- OTS0101
AVISO: NEOS-PK: Integration ab Tag 1 und Aktuelles. Dienstag, 3.11., 10:00 Uhr
mit NEOS-Klubobmann und Integrationssprecher Yannick Shetty
Integration darf nicht erst beginnen, wenn ein Asylverfahren abgeschlossen ist. Mit dem neuen Integrationsgesetz wird eine langjährige NEOS-Forderung umgesetzt: verbindliche Integration ab dem ersten Tag, mit klaren Regeln, Verpflichtungen und Konsequenzen.
Im Rahmen der Pressekonferenz wird NEOS-Klubobmann Yannick Shetty auf die zentralen Neuerungen in der Integrationspolitik sowie auf aktuelle Entwicklungen eingehen.
Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]. Die Pressekonferenz wird live auf den NEOS-Kanälen gestreamt.
NEOS-PK: Integration ab Tag 1 und Aktuelles
Datum: 03.11.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: NEOS Parlamentsklub, Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
NEOS Parlamentsklub
Presseabteilung
Telefon: 0676/4194951 (bitte nur Anrufe, keine SMS)
E-Mail: [email protected]
(Ausschließlich für Medienanfragen!
Bürger:innenanfragen bitte an [email protected] )
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEK