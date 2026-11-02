Ein Lichtermeer in Hernals: Wiener Hilfswerk lädt zum Laternenumzug am 13. November 2026

Wien (OTS) -

Hunderte bunte Laternen, gemeinsames Singen und gelebte Gemeinschaft: Der traditionelle Laternenumzug des Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrums 17 bringt am 13. November Kinder, Familien und Menschen aus dem Grätzel zusammen.

Wenn Laternen die Straßen von Hernals erhellen und der Heilige Martin auf seinem Pferd den Weg weist, stehen das Miteinander und ein besonderes Erlebnis für Kinder und Familien im Mittelpunkt. Auch heuer laden die Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren wieder zum traditionellen Laternenumzug ein, der jährlich rund 1.500 Wiener*innen anlockt. Die Veranstaltung ist zu einer beliebten Herbsttradition geworden, die Menschen unterschiedlicher Generationen zusammenbringt und das Gemeinschaftsgefühl stärkt.

Los geht es um 17 Uhr am Dornerplatz. Von dort ziehen Kinder, Eltern, Großeltern und Freund*innen gemeinsam über die Kalvarienberggasse durch das Grätzel bis zum Sankt-Bartholomäus-Platz. Dort wird zum Abschluss Brot geteilt – als Zeichen der Hilfsbereitschaft und des Zusammenhalts.

Organisiert wird der Laternenumzug vom Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentrum 17 gemeinsam mit der Bezirksvorstehung Hernals, den Hernalser Kaufleuten, der Volkshilfe, dem Kulturverein Liebenswertes sowie dem Projekt Bicibus im 17. Wiener Gemeindebezirk.

Laternenumzug zu St. Martin 2026

Wann: Freitag, 13. November 2026, 17 Uhr

Wo: Treffpunkt am Dornerplatz, 1170 Wien – Umzug zum Sankt-Bartholomäus-Platz

Infos: +43 1 512 36 61-3600 oder [email protected]

Hilfswerk Nachbarschaftszentren

Seit über 40 Jahren sind die zehn Wiener Hilfswerk Nachbarschaftszentren Orte der Begegnung für Menschen unterschiedlicher Generationen, Kulturen und sozialer Schichten. Mit rund 60 hauptamtlichen und rund 1.350 freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die Hilfswerk Nachbarschaftszentren überparteilich und überkonfessionell. Respekt, Akzeptanz, Gleichberechtigung und Teilhabe sind ihre Grundsätze. Die Nachbarschaftszentren des Wiener Hilfswerks werden gefördert vom Fonds Soziales Wien aus Mitteln der Stadt Wien. Weitere Informationen: www.nachbarschaftszentren.at