Ausstellungseröffnung "Temporär. Strukturen der Notwendigkeit" im Architekturzentrum Wien

Wien (OTS) -

Im Zentrum der Ausstellung stehen Strukturen, die einen wesentlichen, aber meist übersehenen Teil unserer urbanen Infrastruktur bilden. Diese temporäre Schicht hält unzählige Prozesse am Laufen: vom Bauen und Abtragen über Instandhaltung und Orientierung bis zu Schutz und Sicherheit. Als vorübergehend „abgestempelt“, verschmelzen sie mit ihrer Umgebung und bleiben häufig unterhalb der Wahrnehmungsschwelle. Die Ausstellung macht diesen notwendigen Hintergrund sichtbar.

Die Faszination für temporäre Zweckbauten begleitet die Mitglieder von KOSMOS Architects seit ihren Studienzeiten. Aus dieser Leidenschaft ist eine Recherche entstanden, die das Temporäre als eigenständige bauliche Kategorie ernst nimmt.

Was können wir von temporären Strukturen lernen? Konventionelle Bauweisen sind oft zu langsam, um auf wechselnde Herausforderungen flexibel zu reagieren. Temporäre Bauten entstehen aus konkretem Bedarf. Sie sind zweckmäßig, schnell verfügbar und so konzipiert, dass sie sich leicht montieren, anpassen und wieder abbauen lassen. Gerade darin liegt ihre Qualität: Sie reagieren unmittelbar auf Veränderung und zeigen, was in einer bestimmten Situation wirklich gebraucht wird. Als Momentaufnahmen der Realität sind sie direkte Spiegel gesellschaftlicher Anforderungen – und ein Labor für eine Architektur, die mit Ressourcen, Zeit und Bedingungen neu umgehen lernt.

Konzept und Gestaltung: KOSMOS architects

Projektleitung Az W: Katharina Ritter

Das Buch zur Ausstellung: Temporary Tecture. Structures of Necessity erschienen bei Birkhäuser. Herausgegeben von KOSMOS Architects. Erhältlich ab 05.11. im Az W Shop vor Ort und im e-shop!

PRESSEKONFERENZ: Mi 04.11., 11:00 in der Bibliothek des Az W

ERÖFFNUNG: Mi 04.11., ab 19:00

Ausstellung “Temporär. Strukturen der Notwendigkeit” 05.11.2026–05.04.2027, täglich 10:00-18:00, mittwochs 10:00–20:00, Ausstellungshalle 2 im Architekturzentrum Wien.