Reminder: PK „Start einer Info-Kampagne zum digitalen Beleg“ mit Finanzminister Marterbauer und Staatssekretärin Eibinger-Miedl

Wien (OTS) -

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Pressekonferenz mit dem Thema „Start einer Info-Kampagne zum digitalen Beleg“ mit Finanzminister Markus Marterbauer, Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl und dem Vorstand des Amts für Betrugsbekämpfung Christian Ackerler eingeladen.

Wann: morgen, Dienstag, 3.11.2026, um 10:30 Uhr

Ort: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected].

Vor Ort besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.

Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.