  • 02.11.2026, 09:05:32
  • /
  • OTS0032

Oliver Schütz als neues Vorstandsmitglied der Finanzmarktaufsicht im Amt

Mariana Kühnel und Oliver Schütz leiten FMA - Neuer Vorstand folgt Helmut Ettl, der nach 18 Jahren an der FMA-Spitze zum IWF wechselt

Oliver Schütz ist mit Wirkung vom 1. November 2026 neuer Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA)
Wien (OTS) - 

Oliver Schütz ist mit Wirkung vom 1. November 2026 neuer Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA). Er wurde von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) nominiert und auf Vorschlag der Bundesregierung durch den Bundespräsidenten für eine Funktionsperiode von fünf Jahren bestellt. Schütz folgt damit Helmut Ettl, der nach über 18 Jahren als Vorstand der FMA nun seine Position als Exekutivdirektor des Internationalen Währungsfonds antritt. Das zweite Vorstandsmandat bekleidet seit 6. Juli 2025 Mariana Kühnel.

„Wir freuen uns auf unsere Zusammenarbeit im Vorstand der FMA“, so Mariana Kühnel und Oliver Schütz. „Wir bauen auf einem starken Fundament auf und werden den erfolgreichen Weg der FMA angesichts von zunehmend vernetzten neuen Risiken für den Finanzmarkt gemeinsam weiterentwickeln. Wir wollen noch stärker auf die wesentlichen Risiken fokussieren, Prozesse vereinfachen und unsere Ressourcen dort einsetzen, wo sie die größte Wirkung erzielen. Effizienz, Risikoorientierung und Transparenz sind für uns zentrale Leitlinien einer modernen und wirksamen Aufsicht.“

Die Aufsichts- und Prüfschwerpunkte der FMA für das kommende Jahr 2027 werden am 11. Dezember 2026 in einer Pressekonferenz präsentiert.

Oliver Schütz, geboren am 17. November 1972, studierte Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck und promovierte im Bereich Bankenaufsicht. Nach seiner Tätigkeit als Rechtsanwaltsanwärter bei Binder Grösswang Rechtsanwälte trat er im Gründungsjahr 2002 erstmals in die FMA ein. Von 2006 bis 2010 war Schütz Abteilungsleiter im Bereich Bankenaufsicht der FMA. Nach Stationen in der Privatwirtschaft von 2010 bis 2015 (Erste Group Bank und UniCredit Bank Austria) kehrte Schütz 2015 als Leiter des neu geschaffenen Bereichs Bankenabwicklung in die FMA zurück. Er vertritt die FMA bereits jetzt in zahlreichen internationalen Gremien, darunter der Plenarsitzung des Single Resolution Board (SRB) in Brüssel.

Rückfragen & Kontakt

Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Oliver Schütz ist mit Wirkung vom 1. November 2026 neuer Vorstand der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) [Bild, 1.11MB]
Vorschau Bild von Mariana Kühnel und Oliver Schütz leiten FMA - Neuer Vorstand folgt Helmut Ettl, der nach 18 Jahren an der FMA-Spitze zum IWF wechselt [Bild, 1.43MB]

Finanzmarktaufsicht

Rückfragen & Kontakt

Finanzmarktaufsicht (FMA)
Boris Gröndahl
Telefon: +43 676 8824 9995
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2026 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright