Oliver Vitouch zum neuen Rektor der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien gewählt

Wien (OTS) -

Der Universitätsrat der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien hat in seiner Sitzung am 31.10.2026 einstimmig Oliver Vitouch zum neuen Rektor gewählt. Mit dieser Entscheidung stellt die mdw die Weichen für die kommenden Jahre und setzt ihre erfolgreiche Entwicklung in Kunst, Wissenschaft und Pädagogik fort. Der Amtsantritt erfolgt am 1. Oktober 2027; die Funktionsperiode beträgt vier Jahre.

„ Mit Oliver Vitouch konnten wir für die mdw eine außergewöhnlich geeignete Persönlichkeit als Rektor finden. Seine profunde Erfahrung im österreichischen Universitätssystem steht außer Zweifel. Darüber hinaus hat er vor allem mit seinen Vorstellungen für die zukünftige Entwicklung der mdw sowie seinem hervorragenden Kunst- und Musikverständnis überzeugt. Die mdw als eine der international führenden Kunstuniversitäten sieht wie alle anderen österreichischen Universitäten herausfordernden Zeiten entgegen. Wir sind sicher, mit Oliver Vitouch die Persönlichkeit gefunden zu haben, die die mdw auf ihrem erfolgreichen Weg mit den drei Säulen Kunst, Wissenschaft und Pädagogik positiv weiterentwickeln, mit großem Engagement vertreten und in eine gute Zukunft führen wird“ , so Angelika Möser, Vorsitzende des Universitätsrats der mdw.

Dazu der designierte Rektor Oliver Vitouch: „Freude, schöner Götterfunken: Es ist ein großes Privileg, die Leitung einer so famosen Institution übernehmen zu dürfen! Ulrike Sych und ihr Rektoratsteam werden im Herbst 2027 ein erstklassig geführtes Haus übergeben: Die mdw ist in all ihren Sparten eine Spitzenuniversität von Weltrang, und eine der weltweit größten und erfolgreichsten Einrichtungen ihrer Art. Durch die einzigartige europäische Universitätsallianz IN.TUNE tritt zugleich die europäische Dimension noch stärker in den Vordergrund: Die Allianzzugehörigkeit der Universität der Künste in Belgrad und die jüngsten demokratiepolitischen Ereignisse in Serbien erinnern uns auf das Lebhafteste daran. Ich freue mich riesig auf meinen Auftakt @mdw, und auf das harmonische Zusammenwirken mit allen Universitätsangehörigen!“

Auch Ulrike Sych, seit 2015 amtierende Rektorin der mdw, freut sich über die Entscheidung: „Ich gratuliere Oliver Vitouch sehr herzlich zur Wahl und freue mich sehr, dass er meine Nachfolge antreten wird. Ich wünsche ihm für die bevorstehenden Aufgaben viel Erfolg. Die Übergabe zum 1. Oktober 2027 werden wir geordnet, transparent und im besten Interesse der Universität gestalten.“

Zur Person

Oliver Vitouch (* 1971 in Wien), Universitätsprofessor für Allgemeine Psychologie, war von 2006-2012 Senatsvorsitzender und von 2012-2024 Rektor der Universität Klagenfurt sowie von 2016-2024 alternierend Präsident und Vizepräsident der Österreichischen Universitätenkonferenz (uniko). Das Konzertfach Klarinette am Konservatorium der Stadt Wien, heute MUK, führte ihn wissenschaftlich schon früh in die Musikpsychologie, mit einschlägiger Dissertation und Habilitation an der Universität Wien. Aktuell gehört er dem Board of Trustees des Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg und dem Präsidium der Österreichischen Forschungsgemeinschaft (ÖFG) an.

Hintergrund zur Wahl

Die Wahl des Rektors erfolgte durch den Universitätsrat auf Basis eines Dreiervorschlags des Senats gemäß Universitätsgesetz und der diesbezüglichen Wahlordnung der mdw. Im Zuge des mehrstufigen Auswahlverfahrens wurden fachliche Qualifikation, Führungskompetenz sowie ein zukunftsweisendes Entwicklungsprofil für die mdw als entscheidende Kriterien herangezogen.

Mit der Bestellung von Oliver Vitouch schließt der Universitätsrat das Verfahren planmäßig ab. Der Universitätsrat dankt allen Mitwirkenden am Auswahlverfahren, insbesondere dem Senat unter dem Vorsitz von Markus Grassl, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Begleitet wurde das internationale Auswahlverfahren von der Personalberatung Kulturexperten.

Nächste Schritte

Vorschlag der Vizerektor_innen durch den designierten Rektor und Stellungnahme des Senats.

Wahl der Vizerektor_innen durch den Universitätsrat.

Übergabe- und Übergangsprozesse erfolgen danach in enger Abstimmung mit dem bestehenden Rektoratsteam, dem Senat und den Organisationseinheiten der mdw.

Hinweis an Redaktionen: Interviewanfragen können an [email protected] gerichtet werden