Pressemeldung: Beten für die Kinder von morgen: 40 Tage für das Leben & Sturmgebetstag

Linz (OTS) -

Zum 11. Mal organisierte die Jugend für das Leben diesen Herbst in Wien die „40 Tage für das Leben“: Vom 23. September bis zum 01. November wurde täglich vor der GynMed-Klinik am Mariahilfer Gürtel gebetet. Auch in drei österreichischen Hauptstädten wurde im Zuge der Veranstaltung ein Sturmgebetstag abgehalten. Gemeinsam wurde für Frauen, Kinder, Abtreibungsärzte, Klinikpersonal und das Ende der Abtreibung gebetet.

In Österreich gab es 2025 ca. 76.000 Lebendgeburten. Abtreibungsstatistiken gibt es in Österreich keine, aber die Schätzungen von Experten liegen bei 20.000 – 60.000 Abtreibungen pro Jahr. Eine der Kliniken in Österreich, in der Abtreibungen durchgeführt werden, ist die GynMed-Klinik in Wien. Ihr gegenüber wurde in den vergangenen 40 Tagen täglich gebetet. Friedlich standen Menschen verschiedener Konfessionen am Grünstreifen und zeigten so den werdenden Müttern, dass sie in ihrer Not nicht allein sind.

40 days for life / 40 Tage für das Leben

„40 Tage für das Leben“ ist eine weltweite Gebetskampagne, die in über 60 Ländern und vielen Städten zweimal jährlich abgehalten wird. Dabei werden vor den örtlichen Abtreibungseinrichtungen 40-tägige Mahn- und Gebetswachen abgehalten, um durch Gebet, Fasten und mit Präsenz vor Ort auf den Lebensschutz aufmerksam zu machen.

„Dass Abtreibung in Österreich und den meisten anderen europäischen Ländern als harmlose Gesundheitsleistung und gute und naheliegendste Lösung verkauft wird, ist kein Ruhmesblatt für unsere Gesellschaft. Bei jeder Abtreibung stirbt ein Kind und wird eine Frau in ihrer Integrität verletzt. An Aufklärung, aber auch an ehrlicher Unterstützung mangelt es in Österreich. Wir möchten schwangere Frauen in Konfliktsituationen dazu ermutigen, „Ja“ zu ihrem Kind zu sagen“, so Frederik Koller, Vorsitzender der Jugend für das Leben.

Zum Ende der 40 Tage organisierte Jugend für das Leben in Linz, Salzburg und Innsbruck Sturmgebetstage. In jeder dieser drei Hauptstädte wurde am 31. Oktober in besonderer Verbundenheit mit den Betern der „40 Tage für das Leben“ gebetet.

Quellen: https://www.statistik.at/statistiken/bevoelkerung-und-soziales/bevoelkerung/geburten/demographische-merkmale-von-geborenen

https://www.profemina.org/de-at/abtreibung/statistik